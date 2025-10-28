Trump i u Japanu lobira za Nobelovu nagradu za mir, ishvalio premijerku Takaichi

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je u Tokiju hvalio prvu japansku premijerku Sanae Takaichi, pozdravivši njezino obećanje da će ubrzati jačanje vojske i potpisavši sporazume o trgovini i rijetkim zemnim metalima, dok ga je zauzvrat ona predložila za Nobelovu nagradu za mir. Takaichi, štićenica Trumpovog pokojnog prijatelja i partnera za golf, japanskog čelnika Shinza Abea, preuzela je dužnost japanske premijerke prije tjedan dana, kao prva žena na toj dužnosti u povijesti. Nakon razgovora s Trumpom pohvalila je predsjednikove napore za rješavanje globalnih sukoba i rekla da će ga nominirati za Nobelovu nagradu za mir, prema Trumpovoj glasnogovornici.

Očekuje se da će Japan također ponuditi SAD-u paket ulaganja u okviru sporazuma od 550 milijardi dolara dogovorenog ove godine, uključujući brodogradnju, te obećanje kupnje američke soje, benzina i kamioneta, rekli su izvori upoznati s razgovorima. Ti potezi mogli bi ublažiti Trumpove zahtjeve da Tokio troši više na svoju sigurnost suočen sa sve agresivnijom Kinom, što je Takaichi pokušala spriječiti obećanjem ubrzanja planova za povećanje obrambene potrošnje na dva posto BDP-a. „Prema svemu što znam od Shinza i drugih, bit ćete jedna od velikih čelnika vlada. Također bih vam želio čestitati što ste postali prva premijerka. To je velika stvar“, rekao je Trump Takaichi dok su njih dvoje sjedili na razgovorima sa svojim delegacijama u tokijskoj palači Akasaka. Takaichi je više puta spomenula Abeovu naklonost prema Trumpu i poklonila mu svoju palicu za golf u staklenoj kutiji, torbu za golf s potpisom japanskog pobjednika velikih turnira Hidekija Matsuyame i lopticu sa zlatnim listićima, prema fotografijama koje je na X-u objavila Trumpova asistentica Margo Martin. Abe, koji je ubijen 2022. godine, bio je prvi strani čelnik koji se sastao s Trumpom nakon njegove izborne pobjede 2016. godine, a njih dvoje su izgradili blisku vezu tijekom nekoliko rundi golfa u Sjedinjenim Državama i Japanu.

Tijekom ručka s američkom rižom i govedinom te povrćem iz Nare, rodnog grada Sanae Takaichi, japanska čelnica predstavila je Trumpu kartu glavnih ulaganja koje su japanske tvrtke uložile u Sjedinjene Države od njegova posljednjeg posjeta. Najmanje 10 japanskih tvrtki razmatra više od 400 milijardi dolara američkih ulaganja u područja poput energetike i umjetne inteligencije, što će dvije vlade objaviti kasnije u utorak, izvijestio je javni emiter NHK. Trump je također pohvalio napore Japana da kupi više američke vojne opreme, dok je Takaichi rekla da je Trumpova uloga u osiguravanju primirja između Kambodže i Tajlanda te Izraela i palestinskih militanata, "neviđeno" postignuće. Glasnogovornica Bijele Kuće Karoline Leavitt za novinare je kazala da će Takaichi Trumpa predložiti za Nobelovu nagradu za mir. "U tako kratkom vremenu svijet je postao mirniji", kazala je u utorak Takaichi novinarima putem prevodioca. "I sama sam jako impresionirana i nadahnuta vama, gospodine predsjedniče", dodala je.

Čelnici su zatim potpisali sporazum o podršci opskrbi kritičnim mineralima i rijetkim zemnim elementima, dok se nastoje odmaknuti od kineskog monopola nad materijalima ključnim za širok raspon proizvoda, od pametnih telefona do borbenih zrakoplova. Prema priopćenju, SAD i Japan planiraju surađivati kroz gospodarske politike i usklađena ulaganja kako bi ubrzali razvoj diverzificiranih, likvidnih i pravednih tržišta za kritične minerale i rijetke zemne metale. Kina prerađuje više od 90 posto svjetskih rijetkih minerala i nedavno je proširila ograničenja izvoza, dodajući nove elemente na popis pod kontrolom te pojačavajući nadzor nad stranim proizvođačima koji ovise o kineskim sirovinama. SAD, s druge strane, ima samo jedan aktivni rudnik rijetkih zemnih metala i žuri osigurati minerale ključne za električna vozila, obrambene sustave i naprednu proizvodnju. U sklopu sporazuma, SAD i Japan dogovorili su pojednostavljenje i deregulaciju postupaka izdavanja dozvola za eksploataciju kritičnih minerala te zajedničko rješavanje nepoštenih trgovinskih praksi i tržišnih distorzija. Dvije bi zemlje također razmotrile uzajamno dopunjujući sustav strateških zaliha i surađivale s drugim međunarodnim partnerima kako bi osigurale sigurnost lanaca opskrbe.

Nakon ručka s Takaichi, Trump se sastao s rodbinom ljudi koje je Sjeverna Koreja otela 1960-ih i 1970-ih kako bi ih unovačila u špijune. Dok su neki kasnije vraćeni u domovinu, Japan i dalje vrši pritisak na Pjongjang za potpuni popis svih otetih i povratak svih koji su ostali živi. "Sjedinjene Države su uz njih cijelo vrijeme", rekao je Trump, koji je više puta rekao da je otvoren za susret sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom tijekom svog posjeta Aziji.

Američki čelnik započeo je svoj petodnevni posjet Aziji u Maleziji u nedjelju prije nego što je u ponedjeljak navečer otputovao u Japan i uputio se ravno u Carsku palaču na sastanak s japanskim carem Naruhitom. Nada se da će svoje putovanje - svoje najduže inozemno putovanje od povratka u Bijelu kuću u siječnju - završiti dogovorom o primirju u trgovinskom ratu s kineskim čelnikom Xi Jinpingom u Južnoj Koreji u četvrtak.