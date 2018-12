Trump Erdoğanu: Slušaj, Sirija je tvoja. Ja se potpuno povlačim

“Slušaj, Sirija je tvoja. Ja se povlačim”, kazao je američki predsjednik Donald Trump turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoğanu 14. prosinca u telefonskom razgovoru u kojem je Erdoğan od Trumpa tražio objašnjenje zašto još uvijek financira i naoružava “kurdske teroriste” u Siriji, objavio je Washington Post. Nakon tog telefonskog razgovora Trump je, piše list, kapitulirao i odlučio povući svoje snage iz Sirije te tu zemlju prepustiti Turskoj, ali i Rusiji i Iranu.

Da je razgovor dvojice predsjednika bio presudan, dokazuje i odgovor američkog predsjednika Trumpa na kritike zbog povlačenja iz Sirije. On tvrdi da je SAD porazio ISIL te se povlači, ali će Turska nastaviti borbu protiv terorista.

Međutim, predsjednik Trump nije objasnio misli li i on da su Kurdi, koji su im do jučer bili saveznici koje su naoružavali i financirali i koji su odradili veliki posao u borbi protiv ISIL-a, danas postali teroristi s obzirom na to da je Erdoğan najavio ulazak u Siriju kako bi uništio “kurdske teroriste”.

U međuvremenu 55. bataljun slobodne sirijske vojske, koji je bio u američkoj bazi Al-Tanf na istoku Sirije, tražio je od sirijske vlasti da mu osigura koridor za njegove borce te još 70 tisuća izbjeglica koji žele prema provinciji Idlib.

