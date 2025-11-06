Trump dobio što je i htio: Vrhovni sud odobrio njegovu politiku označavanja spola u putovnicama

Američki Vrhovni sud je u četvrtak dopustio administraciji Donalda Trumpa da podnositeljima zahtjeva za američke putovnice zabrani da u dokumentu navedu spol koji odražava njihov rodni identitet. Sud je odobrio zahtjev američkog ministarstva pravosuđa da ukine nalog suca koji je blokirao politiku po kojoj putovnice mogu sadržavati samo spol osobe dodijeljenom pri rođenju. Troje liberalnih sudaca javno su se usprotivila toj odluci.

Politika Trumpove administracije poništava višedesetljetnu praksu State Departmenta, koji je od 1992. dopuštao da se, uz odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, oznake spola u putovnicama mogu razlikovati od spola dodijeljenog pri rođenju. Pod demokratskim predsjednikom Joeom Bidenom, State Department je 2021. dopustio podnositeljima da sami odaberu mušku ili žensku oznaku spola i bez takve dokumentacije te je dodao treću opciju "X" za nebinarne i interseksualne osobe.

Od povratka na predsjedničku dužnost u siječnju, Trump je donio niz uredbi koja se tiču prava transrodnih osoba, uključujući onu da vlada priznaje samo dva spola, muški i ženski. Trump je rodni identitet transrodnih osoba nazvao laži.

Vrhovni sud, koji ima konzervativnu većinu šest prema tri, stao je na stranu Trumpove administracije u gotovo svakom slučaju od početka njegova drugog predsjedničkog mandata.