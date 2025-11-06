Naši Portali
KRAJ KARIJERE

Povlači se jedna od najmoćnijih žena u povijesti SAD-a: Bila je ikona demokrata, a Trump ju je zvao pogrdnim imenom

FILE PHOTO: U.S. House Speaker Nancy Pelosi holds her weekly news conference with reporters on Capitol Hill in Washington
Foto: ELIZABETH FRANTZ/REUTERS
1/9
Autor
Dora Taslak
06.11.2025.
u 17:34

Uspon Nancy Pelosi učinio ju je redovnom metom konzervativaca. Tijekom napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021., neki pobunjenici su krenuli ravno prema njezinu uredu

Jedna od najmoćnijih žena u američkoj povijesti i ikona demokrata najavila je kada ide u mirovinu. Zastupnica Nancy Pelosi (85), jedina žena koja je bila predsjednica Zastupničkog doma SAD-a, izjavila je da se neće ponovno kandidirati. Kada joj istekne mandat početkom 2027., završit će svoju izuzetnu karijeru, nakon 39 godina u Kongresu. Služila je tijekom ere velikih promjena za američko društvo - od krize AIDS-a do legalizacije istospolnih brakova, kao i tijekom uspona tehnološkog sektora i ekstremne polarizacije nacije. Među demokratima je postala heroina zbog načina na koji je koristila ogromnu moć da progura Obamacare, zakone o klimatskim promjenama i programe vezane uz infrastrukturu.

Pelosi je predvodila demokrate u Zastupničkom domu 20 godina, od čega je osam provela kao predsjednica. Bila je izuzetno uspješna u prikupljanju sredstava i prikupila više od 1,3 milijarde dolara za demokratske kampanje, prema njezinim pomoćnicima. No, konzervativci je nisu voljeli i prikazivali su je kao zastrašujuće utjelovljenje liberalnih vrijednosti, kriveći je za ono što su smatrali propadanjem nacije, piše The New York Times

Buran odnos imala je s aktualnim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kojeg je nazvala "odvratnim stvorenjem“. Ni on nije koristio puno ljepše izraze pa ju je, primjerice, zvao "Luda Nancy“. Trump je za Fox News komentirao njezinu najavu kraja karijere te izrazio svoje oduševljenje. "Umirovljenje Nancy Pelosi velika je stvar za Ameriku", poručio je. Uz to, nazvao ju je "zlom", "korumpiranom" te kazao kako je usredotočena "samo na loše stvari za našu zemlju“.

Njezini demokratski kolege rekli su da je bila drugačija od bilo kojeg drugog političara s kojim su radili. Jackie Speier, demokratkinja koja je služila u Zastupničkom domu 15 godina, rekla je da će Pelosi ući u povijest "kao najutjecajnija predsjednica ikada“.

Pelosi je, prije nekoliko dana, za CNN rekla da nema sumnje da bi pobijedila na ponovnim izborima ako bi se kandidirala za još jedan mandat. Unatoč tome, poraz koji su demokrati pretrpjeli prošle godine potaknuo je sve glasnije pozive starijim demokratima da se povuku i naprave mjesta novim političarima sa svježim idejama. Utrka za njezino nasljeđivanje krenula je biti žestoka i prije nego što je najavila umirovljenje. Scott Wiener, demokratski senator iz San Francisca, i Saikat Chakrabarti, koji je radio kao šef osoblja zastupnice Alexandrije Ocasio-Cortez, već su objavili da se planiraju kandidirati.

Pelosi potječe iz politički moćne obitelji demokrata u Baltimoreu. Naime, njezin otac i brat služili su kao gradonačelnici. Upoznala je svog supruga, Paula Pelosija, na Sveučilištu Georgetown, a par se preselio u njegov rodni San Francisco gdje je ona ostala kod kuće da odgaja njihovih petoro djece. Kao mlada majka, Pelosi je pronašla način da podrži Demokratsku stranku prikupljanjem sredstava, što je dovelo do prijateljstava s nizom istaknutih demokrata iz San Francisca u 1970-ima i 1980-ima. Njezine veze i vještine prikupljanja sredstava pomogle su joj da bude izabrana za prvu predsjednicu Demokratske stranke Kalifornije.

Uspon Nancy Pelosi učinio ju je redovnom metom konzervativaca. Tijekom napada na američki Kapitol 6. siječnja 2021., neki pobunjenici su krenuli ravno prema njezinu uredu, srušili njezinu drvenu pločicu s imenom i provalili u njezine odaje. Jedan čovjek, koji je kasnije procesuiran, viđen je kako sjedi u njezinoj stolici s nogama na stolu u znak prkosa. Sljedeće godine, u listopadu 2022., njezin suprug je brutalno napadnut u domu.

FILE PHOTO: U.S. House Speaker Nancy Pelosi holds her weekly news conference with reporters on Capitol Hill in Washington
1/25

Ključne riječi
SAD Nancy Pelosi

Komentara 3

Pogledaj Sve
PO
potrebi
18:26 06.11.2025.

Ode zla baba što nikome normalnom faliti neće. Kada su im ikone ona i dementni Biden jasno je da tu puno toga ne štima. Srećom sada u skladu s trendom imaju nove ikone: Zohran Mamdani 1. taliban gradonačelnik i Ghazala Hashmi 1. talibanka na državnoj razini.Ikone demokrata

Avatar romtailor
romtailor
18:10 06.11.2025.

Nije ju samo Trump zvao pogrdnim imenima. Svi normalni i pametni ljudi zvali pogrdnim imenima...

ST
Starčević
18:26 06.11.2025.

klasična ljevičarka... cijeli život državna službenica, a na računu 234mli dolara.... nešto kao kekin, raukar... samo u hrvatskim razmjerima

