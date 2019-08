Trump demantirao da je predložio bombardiranje uragana

Američki predsjednik Donald Trump demantirao je u ponedjeljak da je predložio korištenje nuklearnog oružja za uništenje uragana prije nego stignu do Sjedinjenih Država, nazvavši te navode "smiješnima".

Američki portal Axios objavio je da je Trump o toj mogućnosti upitao nekoliko dužnosnika za nacionalnu sigurnost.

Prema neimenovanom izvoru, sudionici su nakon susreta izašli zbunjeni. Predsjednik Trump, koji se nalazi u Francuskoj na summitu G7 u Biarritzu, demantirao je tu informaciju i na Twitteru je nazvao "lažnom vijesti".

"Priča Axiosa o tome da je predsjednik želio raznijeti uragane nuklearnim oružjem je smiješna. Nikada to nisam rekao. To je samo još jedna lažna vijest", napisao je američki predsjednik na Twitteru.

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!