Trump bi mogao pasti, afera je veća i od Watergatea

Amerika se jučer probudila usred dosad neviđenog političkog i pravnog skandala nakon što je Michael Cohen, dugogodišnji odvjetnik Donalda Trumpa i čovjek od njegova povjerenja koji je bio zadužen za razne pravne, ali i prljave poslove, u utorak priznao pred federalnim sucem u New Yorku da je u vrijeme predizborne kampanje počinio niz kaznenih djela po nalogu aktualnog predsjednika SAD-a.

Pod pritiskom istrage saveznih tužitelja, Cohen je u utorak ušao u sudnicu na Manhattanu i pod zakletvom priznao da je 2016. nezakonito isplatio novac dvjema ženama, glumici iz pornofilmova umjetničkog imena Stormy Daniels i Playboyevoj zečici Karen McDougal, kako ne bi u završnici predizborne kampanje javno progovorile o ljubavnim vezama koje su prijašnjih godina imale s Trumpom.

Suđenje i nakon mandata

Učinio je to “u suradnji i po nalogu kandidata” Donalda Trumpa, priznao je Cohen.

– Sudjelovao sam u tome da utječem na izbore – dodao je Cohen.

Mnogi pravni analitičari, koji komentiraju takav razvoj događaja na američkim televizijama, tvrde da bi Trump, da kojim slučajem ovog trena nije predsjednik i da ne uživa imunitet, istog trena bio suoptužen za kazneno djelo nakon takvog Cohenova priznanja. Predsjednik Trump, naravno, nema status optuženika, ali kazneni postupci koji se vode protiv njegovih suradnika i njihove kampanje sada su bliži pragu Ovalnog ureda nego ikad prije.

– Ovo je bez presedana u američkoj povijesti. Čak ni u aferi Watergate nismo imali to da netko pod sudskom zakletvom prizna krivnju i označi aktualnog predsjednika kao sudionika u kaznenom djelu. Znamo da smjernice Ministarstva pravosuđa kažu da predsjednik ne može biti optužen dok mu traje mandat, ali ovo kazneno djelo može biti suđeno i nakon što Trump napusti ured, ili može biti upućeno Kongresu kao jedan od visokih zločina ili prekršaja (formulacija koja se spominje u Ustavu SAD-a kao podloga za pokretanje postupka opoziva, tj. impeachment, nap. a.). Činjenica da priznanjem zločinac govori da je predsjednik SAD-a bio sudionik u njegovu zločinu doista je iznimna novost – komentirao je Jeffrey Toobin, bivši federalni tužitelj, a sada CNN-ov glavni pravni analitičar.

Sve se to dogodilo u utorak, isti dan kad je, u jednoj drugoj saveznoj sudnici u Virginiji, bivši Trumpov šef kampanje Paul Manafort osuđen na odvojenom suđenju za financijske prijevare. U oba sudska postupka pomogli su dokazi koje je prikupio posebni istražitelj Robert S. Mueller, zadužen da istraži je li Trumpova kampanja bila o dosluhu s Rusima koji su napali američku demokraciju hakirajući servere Trumpove protivnice Hillary Clinton i Demokratske stranke.

Muellerova istraga još traje i tek treba vidjeti hoće li ih biti i kakve će biti njegove najsnažnije optužnice. Dokaze za ova dva suđenja Manafortu i Cohenu prepustio je federalnim tužiteljima i to su zasad zasebne presude koje se tiču financijskog kriminala, ne i potencijalne izdaje nacionalnih interesa kroz šurovanje s Rusima. Trump već dugo uporno tvrdi da je Muellerova istraga lov na vještice i da dosluha s Rusima nije bilo.

Bio bi to prvi opoziv

Jučer je Trump na Twitteru komentirao i Cohena i Manaforta u dvije poruke:

“Ako netko traži dobrog odvjetnika, snažno bih sugerirao da ne koristi usluge Michaela Cohena”, napisao je Trump.

If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen!

Nedugo zatim i ovo: “Žao mi je Paula Manaforta i njegove predivne obitelji. Pravda je uzela 12 godina star porezni slučaj i, među ostalim stvarima, primijenila i ogroman pritisak na njega, no on je, za razliku od Michaela Cohena, odbio slomiti se i izmisliti priče u svrhu dobivanja procesa. Poštovanje hrabrom čovjeku”, napisao je američki predsjednik na svojoj omiljenoj društvenoj mreži.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!