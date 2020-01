'Trojica ubijenih maltretirala su sve oko sebe, dilala drogu, reketarila, tukla, prijetila...'

MOST-ov splitski gradski vijećnik Josip Markotić komentirao je ubilački pohod Filipa Zavadlava koji je u subotu šokirao Splićane, ali i ostatak Hrvatske.

Na Facebooku je napisao kako se u civiliziranim društvima korupcija, nepravda i zločini ne rješavaju osvetom i uličnim obračunima i ubojstvima zato što takve stvari u civiliziranim društvima rješava policija i pravosuđe.

VIDEO Tko je Filip Zavadlav:

"Od ovog užasnog zločina (za koji osobno ne mogu naći nikakvo opravdanje) gori je jedino zločin (ne)činjenja korumpiranog hrvatskog pravosuđa. Trojica ubijenih kriminalaca i narkodilera već godinama je poznata policiji i pravosuđu. Dogodilo se to praktički u kvartu u kojem živim. Kafić pokraj škole u koju mi idu djeca "u roku keks" je bio okružen specijalcima. Kako to? Pa jer policija dobro zna tko drži kafić i kakvi se "akademici" skupljaju u njemu. I strahovali su da se ubojica ne spusti do kafića i nastavi osvetničko ubijanje", otkrio je on na Facebooku te nastavio:

"Trojica ubijenih konstantno su maltretirala sve oko sebe. Dilali drogu, reketarili, tukli, prijetili... Vidim da se dio lokalnih medija sada licemjerno zgraža nad porukama podrške ubojici. A da se za promjenu malo zgražate i oštricu svog pera usmjerite u drugu metu. Za početak da provjerite kako se moglo dogoditi da se jedan od ovih 'uglednika' povezanih s određenim 'miljeima' na jednom nedavnom svečanom događaju u Splitu slika tik uz predsjednicu? Svi koji sada daju podršku ubojici ne rade to zato što bi veličali ubojstvo, osvetu i kriminal. To rade iz revolta prema ovom nakaradnom sustavu. Jer da su policija i pravosuđe odradili ono što su trebali odraditi, ta trojica nesretnika bi danas bila živa jer bi bili tamo gdje trebaju biti – u zatvoru", napisao je Markotić te tako dobio podršku mnogih.