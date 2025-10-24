Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TUČA ZASULA CESTE

Nevjerojatan prizor kod Čazme: Selo prekrio led, izgledalo kao da je pao snijeg

Screenshot/Policija zaustavlja - Čazma i okolica
VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 18:01

Meteorolozi ističu da su u prijelaznim razdobljima, poput jeseni, nagle promjene vremena česta pojava

Stanovnike Suhaje nedaleko od Čazme danas je iznenadio prizor kakav se rijetko viđa u listopadu. Nešto poslije 15 sati selo je zahvatila snažna kiša praćena tučom, nakon koje je tlo prekrio gust sloj leda. U samo nekoliko minuta bijeli je pokrivač prekrio ceste i okolna polja, pa je cijeli kraj izgledao kao da je pao prvi snijeg. Promet se odvijao otežano, a mnogi su vozači morali znatno usporiti zbog skliskih i zaleđenih kolnika. Snimka ekstremnih uvjeta objavljena je na Facebook stranici Policija zaustavlja - Čazma i okolica, a mnogi su u komentarima podijelili i fotografije vlastitih dvorišta koja su prekrivena ledom.

"Nismo mogli vjerovati vlastitim očima. U par minuta sve je pobijelilo, kao da je došla zima", ispričao je jedan od mještana za mojportal.hr. Meteorolozi ističu da su u prijelaznim razdobljima, poput jeseni, nagle promjene vremena česta pojava. Prema prvim informacijama, veće materijalne štete zasad nema, no lokalni poljoprivrednici strahuju da bi led mogao oštetiti kasne usjeve i voćke.

Ključne riječi
nevrijeme led tuča Čazma

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja