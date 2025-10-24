Nevjerojatan prizor kod Čazme: Selo prekrio led, izgledalo kao da je pao snijeg

Stanovnike Suhaje nedaleko od Čazme danas je iznenadio prizor kakav se rijetko viđa u listopadu. Nešto poslije 15 sati selo je zahvatila snažna kiša praćena tučom, nakon koje je tlo prekrio gust sloj leda. U samo nekoliko minuta bijeli je pokrivač prekrio ceste i okolna polja, pa je cijeli kraj izgledao kao da je pao prvi snijeg. Promet se odvijao otežano, a mnogi su vozači morali znatno usporiti zbog skliskih i zaleđenih kolnika. Snimka ekstremnih uvjeta objavljena je na Facebook stranici Policija zaustavlja - Čazma i okolica, a mnogi su u komentarima podijelili i fotografije vlastitih dvorišta koja su prekrivena ledom.

"Nismo mogli vjerovati vlastitim očima. U par minuta sve je pobijelilo, kao da je došla zima", ispričao je jedan od mještana za mojportal.hr. Meteorolozi ističu da su u prijelaznim razdobljima, poput jeseni, nagle promjene vremena česta pojava. Prema prvim informacijama, veće materijalne štete zasad nema, no lokalni poljoprivrednici strahuju da bi led mogao oštetiti kasne usjeve i voćke.