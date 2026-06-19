Cijena zlata u tjedan dana pala ispod ključne razine: nagla korekcija prekinula uzlazni zamah

Nakon što je tijekom proteklog tjedna uspješno nadoknadilo dio ranijih gubitaka i nakratko se vratilo iznad psihološki važne granice od 4.300 dolara po unci, tržište zlata danas je doživjelo snažan zaokret. Cijena zlata se s razine od 4.182,47 dolara zabilježene 12. lipnja spustila na 4.152 dolara po unci, što predstavlja tjedni pad od približno 0,7 posto. Još jučer zlato se držalo iznad 4.300 dolara, no najnovije vijesti Feda o zadržavanju kamatnih stopa izbrisale su gotovo sav oporavak ostvaren tijekom proteklih dana i ponovno otvorila pitanje daljnjeg smjera tržišta.

Tijekom većeg dijela tjedna zlato je pokazivalo otpornost. Nakon snažnijeg uzleta početkom tjedna, cijena se stabilizirala iznad 4.300 dolara, što je ulagačima ulijevalo određeni optimizam da je prethodna korekcija završena. Međutim, današnji pad pokazao je koliko je tržište i dalje osjetljivo na promjene raspoloženja investitora i nove informacije koje utječu na očekivanja vezana uz kamatne stope, inflaciju i geopolitičke rizike.

Da bi se razumjela trenutačna dinamika, važno je uzeti u obzir događaje iz posljednjih nekoliko tjedana. Početkom lipnja zlato je bilo pod pritiskom zbog snažnijih makroekonomskih podataka iz SAD-a koji su pojačali očekivanja da bi Fed mogao dulje zadržati restriktivnu monetarnu politiku. Viši prinosi na državne obveznice i snažniji dolar tada su smanjili privlačnost zlata, koje ne donosi kamatni prinos.

Početkom ovog tjedna tržište je nakratko dobilo potporu iz geopolitičkog okruženja. Investitori su pratili razvoj odnosa između SAD-a i Irana te moguće smirivanje napetosti na Bliskom istoku. Takvo okruženje isprva je pridonijelo stabilizaciji cijene, no kako nije došlo do novih konkretnih poticaja, optimizam se postupno počeo gasiti.

Dodatni ključni faktor ostaje američka monetarna politika. Ulagači su očekivali nepromijenjene kamatne stope, a upravo je poruka da će Fed i dalje ostati oprezan u borbi protiv inflacije zadržala pritisak na tržište plemenitih metala. Fed je izglasao jednoglasno zadržavanje referentne kamatne stope u rasponu od 3,50 % do 3,75 %, no istodobno su nove projekcije pokazale da čak polovica članova FOMC-a očekuje barem jedno dodatno povećanje stopa do kraja godine. Takva poruka tržištu daje do znanja da Fed i dalje smatra inflacijske rizike povišenima, što kratkoročno predstavlja ograničavajući čimbenik za daljnji rast cijene zlata.

Novi predsjednik Feda, Kevin Warsh odbio je dostaviti vlastitu projekciju budućeg kretanja kamatnih stopa, čime je prekinuo praksu koju su slijedili prethodni predsjednici Feda. Medijalna projekcija pokazuje da bi kamatne stope trebale iznositi 3,8 % krajem 2026., 3,6 % tijekom 2027. te 3,4 % tijekom 2028. godine.

Zanimljivo je da se posljednjih dana jasno vidi promjena strukture tržišta. Dok je početkom tjedna prevladavao oprezni optimizam i očekivanje nastavka oporavka, današnja korekcija pokazala je da investitori još uvijek nisu spremni agresivnije povećavati izloženost zlatu. Tržište se tako ponovno vratilo u fazu pojačane neizvjesnosti. Ipak, treba imati na umu da se radi o kratkoročnoj korekciji. Višegodišnje brojke su te koje daju optimizam i ukazuju na to da zlato uvijek prije ili poslije ponovno pokaže svoju snagu. U posljednjih 5 godina cijena zlata je narasla oko 140 %, a u zadnjih 20 godina gotovo 650 %.

Gledano iz tehničke perspektive, današnji pad ispod 4.200 dolara značajno je promijenio kratkoročnu sliku tržišta. Razina od 4.300 dolara, koja je još jučer djelovala kao važna podrška, ponovno je postala zona otpora. Time se fokus investitora prebacuje na niže razine podrške, dok će eventualni povratak iznad 4.300 dolara biti potreban kako bi se obnovio pozitivan zamah.

Sveukupno, najnovije kretanje pokazuje koliko tržište zlata ostaje osjetljivo na promjene očekivanja vezanih uz monetarnu politiku i geopolitičke okolnosti. Nakon kratkotrajnog oporavka i povratka iznad 4.300 dolara, današnji pad na 4.152 dolara po unci sugerira da tržište još uvijek traži ravnotežu te da ulagači ostaju oprezni uoči novih ekonomskih i političkih događaja koji bi mogli odrediti smjer kretanja cijene tijekom ostatka lipnja.