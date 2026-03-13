Tri Hrvatice iz iseljeništva dokazale da uspjeh nema granica

Društveno-kulturna udruga Hrvatsko-talijanski mozaik iz Rima ove je godine obilježila jubilarno, deseto izdanje tradicionalnog obilježavanja Dana žena. Ovaj projekt već godinama donosi inspirativne priče o životnim putevima i uspjehu Hrvatica u iseljeništvu. I ovogodišnja večer, održana je u centru Rima, bila je posvećena ženskom poduzetništvu, kreativnosti i međusobnom osnaživanju, pod motom „Ženska energija bez granica“. Događaj je i ove godine izazvao velik interes, pa su sva mjesta bila rezervirana već mjesec dana unaprijed.

Gošće večeri bile su tri uspješne poduzetnice: Marija Perić, osnivačica brenda „My Lovely Bag“, Ilijana Bodlović (Anny), poduzetnica u području fitnessa i zdravog načina života, te Katica Čamber, stručnjakinja za digitalni marketing i osobno brendiranje, poznata na društvenim mrežama kao Just.katebake. U razgovoru koji je vodila Ljiljana Džalto, podijelile su svoja životna i poslovna iskustva, govoreći o izazovima, upornosti i hrabrosti potrebnoj za ostvarenje vlastitih snova. Poseban naglasak stavljen je na snagu žena koje dolaze iz malih sredina i unatoč skromnim počecima uspijevaju ostvariti značajne poslovne rezultate te svojim radom poticati inovacije i stvarati nova radna mjesta.

U ime organizatora gošćama je zahvalila predsjednica udruge Ivana Milina te posebnu zahvalila za financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Gđa Nina Karković, savjetnica za kulturu Veleposlanstva Republike Hrvatske u Italiji, istaknula važnost ovakvih susreta za povezivanje i razmjenu iskustava unutar hrvatske zajednice u Rimu. Događaju je nazočila i Marijana Zubonja, ministrica savjetnica Veleposlanstva Bosne i Hercegovine u Italiji. Vizija, uporan rad i hrabrost žena koje su potekle iz malih sredina, nepostojećih financijskih uvjeta, a koje su unatoč svemu imale dovoljno smjelosti, energije i odlučnosti da pokrenu ostvarenje vlastitog sna, okosnica su ove priče.

Danas su to ostvarene poslovne žene, potiču inovacije, čak utječu na gospodarski razvoj sredina iz kojih su potekle. Žene koje stvaraju radna mjesta za druge žene! Uspješne, ostvarene, vjeruju u ono što rade, ali i žene koje žele biti otvorene i prijateljice drugim ženama. Ovogodišnja proslava stoga je imala i edukativni karakter, ugošćujući Mariju, Ilijanu i Katicu, koje su svojim primjerom pokazale da se ciljevi mogu ostvariti u bilo kojem polju uz jasnu viziju, disciplinu i požrtvovnost.

Marija Perić ukratko je predstavila priču o nastanku brenda “My Lovely Bag”. Govorila je o svakodnevnim poslovnim obvezama koje nosi poduzetništvo te o tome kako uspijeva uskladiti zahtjevan radni tempo s ulogom majke troje djece. Osvrnula se i na planove za budućnost te daljnji razvoj svog poslovanja.

Ilijana Bodlović, poznata kao Anny, poduzetnica u području fitnessa i zdravog načina života, govorila je o vlastitoj životnoj transformaciji i pokretanju programa pod brendom Fitness Anny. S članicama Mozaika podijelila je i teška iskustva iz djetinjstva, uključujući odrastanje u izbjeglištvu te izazovne ekonomske okolnosti s kojima se suočavala. Naglasila je kako je, zahvaljujući jasnoj viziji, disciplini i upornosti, uspjela ostvariti rezultate koji su nadmašili njezina prvotna očekivanja.

Njena poruka bila je snažna i inspirativna – disciplina, vjera u sebe i ustrajnost ključni su na putu prema ostvarenju ciljeva. Posebno je istaknula važnost ljubavi i podrške, kojih joj je u najtežim trenucima nedostajalo. Upravo zato danas tu istu podršku i motivaciju nesebično pruža drugim ženama, potičući ih da vjeruju u sebe i grade vlastiti uspjeh.

Katica Čamber, koju na društvenim mrežama prati više od 100 tisuća ljudi pod imenom Just.katebake, govorila je o važnosti povezivanja osobnih sklonosti i talenata u izgradnji uspješnog osobnog brenda. Kao stručnjakinja za digitalni marketing i osobno brendiranje, podijelila je i dirljive uspomene iz djetinjstva provedenog na selu, okružena prirodom, bakom i majkom koje su joj prenijele ljubav prema kuhanju, brizi i toplini doma.

Upravo se ta emocija danas često očituje kroz pripremu omiljenih jela i kolača koje dijeli sa svojom zajednicom. Također je naglasila koliko joj je važno očuvati privatnost obitelji i držati dio svog života podalje od digitalnog svijeta. Na kraju večeri, odlukom Upravnog odbora Udruge Hrvatsko-talijanski mozaik Rim, gđi Mariji Perić dodijeljena je plaketa počasne članice. Ovo priznanje uručeno joj je kao izraz posebne zahvalnosti za njezin dugogodišnji i nesebični doprinos radu i razvoju Udruge, kontinuiranu potporu kroz donacije te predano sudjelovanje još od samih početaka djelovanja.

Svojim angažmanom i podrškom ostavila je trajan i vrijedan trag u životu i radu naše zajednice. Plaketa je dodijeljena u znak dubokog poštovanja i trajne zahvalnosti, povodom obilježavanja Međunarodnog dana žena. Nakon službenog dijela večeri druženje je nastavljeno uz buffet večeru, a završni slatki dojam upotpunila je torta koju je pripremila Alma Kumbarić.