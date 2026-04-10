Poznati Britanac 'potegnuo' malo dalje od Splita pa se oduševio: 'Jedno od najpodcjenjenijih mjesta'

Poznati bloger Paul Bradbury, porijeklom iz Velike Britanije, od 2002. godine živi u Hrvatskoj. On često na društvenim mrežama i svom blogu objavljuje iskustva iz Hrvatske, a najviše se osvrće na život u Dalmaciji. Sada je objavio TikTok snimku iz, kako je istaknuo, jednog od najpodcjenjenijih gradova u Hrvatskoj - Kaštela.

"Jedno od najpodcjenjenijih mjesta na dalmatinskoj obali, po mom mišljenju, nalazi se sjeverno od Splita, a to je sedam sela koja čine Kaštela. Sva imaju svoj stari grad na vodi. Posljednjih godina bilo je dosta ulaganja i ovo je odlično mjesto za doći tijekom zime", kazao je Bradbury te pojasnio kako i tada ima dosta "života".