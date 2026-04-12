Prodaje se zabačeni grad s pubom, motelom i poštom: Košta kao stan u nekim većim gradovima

Mali australski gradić Cooladdi u zabačenom dijelu Queenslanda stavljen je na prodaju za samo 400.000 australskih dolara (oko 250.000 eura), cijenu koja odgovara jednosobnom stanu u mnogim većim gradovima. Gradić, koji se nalazi oko 800 kilometara zapadno od Brisbanea, trenutno ima samo dvoje stanovnika. U paketu se prodaje sve što gradić ima, motel i pub Foxtrap Roadhouse, pošta s vlastitim poštanskim brojem, te četverosobna kuća. Cooladdi je nekad bio živahan željeznički centar s populacijom od čak 270 stanovnika. Međutim, nakon propasti lokalne ovčarske industrije i prestanka željezničkog prometa, gradić je gotovo potpuno opustio.

Sadašnji vlasnici i jedini stanovnici, Jo Cornel i Carol Yarrow, doselili su se u Cooladdi u veljači 2023. godine. Sada se vraćaju u Brisbane. "Upravo sam napunila 70 godina i osjećam da sam već malo prestara za ovakav život. Nadajmo se da će netko drugi doći i nastaviti s istim", kazala je Carol Yarrow. "Hrana i pub su vjerojatno glavni posao, a mi vodimo i dostavu pošte. Najbolja stvar ovdje uvijek je bila lokalna zajednica – ljudi koji dolaze iz okolice unutar 70 kilometara", dodala je.

Unatoč velikoj izoliranosti, kroz gradić redovito prolaze ljudi iz šire okolice koji koriste usluge motela, puba i pošte. Prodaju posreduje agencija Charleville Real Estate, a agentica Becky Jeisman ističe da je riječ o „velikoj promjeni tempa života“ za potencijalne kupce.

"Ako bi četvero ljudi kupilo gradić, populacija bi se odmah udvostručila", našalila se agentica.

Za usporedbu, prosječna cijena kuće u najbližem većem gradu Charlevilleu (3000 stanovnika) iznosi oko 210.000 australskih dolara, dok je prosječna cijena stana u Sydneyju gotovo milijun dolara. Cooladdi je tako postao jedan od najjeftinijih 'gradova' na svijetu koji se može kupiti u cijelosti, uključujući vlastitu poštu i pub, piše Mirror.