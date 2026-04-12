NEKAD ŽIVAHAN CENTAR

Prodaje se zabačeni grad s pubom, motelom i poštom: Košta kao stan u nekim većim gradovima

Australija
Pixabay/Ilustracija
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
12.04.2026.
u 11:03

Unatoč velikoj izoliranosti, kroz gradić redovito prolaze ljudi iz šire okolice koji koriste usluge motela, puba i pošte

Mali australski gradić Cooladdi u zabačenom dijelu Queenslanda stavljen je na prodaju za samo 400.000 australskih dolara (oko 250.000 eura), cijenu koja odgovara jednosobnom stanu u mnogim većim gradovima. Gradić, koji se nalazi oko 800 kilometara zapadno od Brisbanea, trenutno ima samo dvoje stanovnika. U paketu se prodaje sve što gradić ima, motel i pub Foxtrap Roadhouse, pošta s vlastitim poštanskim brojem, te četverosobna kuća. Cooladdi je nekad bio živahan željeznički centar s populacijom od čak 270 stanovnika. Međutim, nakon propasti lokalne ovčarske industrije i prestanka željezničkog prometa, gradić je gotovo potpuno opustio.

Sadašnji vlasnici i jedini stanovnici, Jo Cornel i Carol Yarrow, doselili su se u Cooladdi u veljači 2023. godine. Sada se vraćaju u Brisbane. "Upravo sam napunila 70 godina i osjećam da sam već malo prestara za ovakav život. Nadajmo se da će netko drugi doći i nastaviti s istim", kazala je Carol Yarrow. "Hrana i pub su vjerojatno glavni posao, a mi vodimo i dostavu pošte. Najbolja stvar ovdje uvijek je bila lokalna zajednica – ljudi koji dolaze iz okolice unutar 70 kilometara", dodala je. 

Unatoč velikoj izoliranosti, kroz gradić redovito prolaze ljudi iz šire okolice koji koriste usluge motela, puba i pošte. Prodaju posreduje agencija Charleville Real Estate, a agentica Becky Jeisman ističe da je riječ o „velikoj promjeni tempa života“ za potencijalne kupce.

"Ako bi četvero ljudi kupilo gradić, populacija bi se odmah udvostručila", našalila se agentica.

Za usporedbu, prosječna cijena kuće u najbližem većem gradu Charlevilleu (3000 stanovnika) iznosi oko 210.000 australskih dolara, dok je prosječna cijena stana u Sydneyju gotovo milijun dolara. Cooladdi je tako postao jedan od najjeftinijih 'gradova' na svijetu koji se može kupiti u cijelosti, uključujući vlastitu poštu i pub, piše Mirror

Ekskluzivni video: Ovako je čagalj iz Utrina pušten na slobodu, GPS ogrlica pratit će ga u stopu
Komentara 1

Avatar Samodesno
Samodesno
11:48 12.04.2026.

Navodno je zainteresiran idsov jakovčič, nakon što je kupio selo u Istri.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

DJEČAK KOJI JE PROMIJENIO SVIJET

Pri medicinskom tretmanu obolio je od AIDS-a, a njegova borba i potresna sudbina pokrenuli su revoluciju

Kada je dobio dijagnozu da boluje od AIDS-a, lokalna sredina je trinaestogodišnjem Ryanu Whiteu okrenula leđa, zalupivši mu pred nosom vrata škole koju je do tada pohađao. Tužna sudbina dječaka iz malog grada Kokomo u Indiani bila je okidač koji je pokrenuo velike promjene, od same percepcije te opake bolesti, pa do donošenja ključnog zakona koji i danas pomaže milijunima ljudi koji su oboljeli od HIV-a.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!