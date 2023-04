Trebala je samo proći kroz EU: Ukrajinska pšenica drastično srušila cijene na tržištu

Cijena koja se trenutačno nudi na tržištu za novu pšenicu neće pokriti troškove proizvodnje. I kad govorimo o brašnu, dogodio se značajan pad cijene, ali to ne vidimo u pekarskim proizvodima – kaže nam Mato Brlošić, poljoprivrednik i član Upravnog odbora Hrvatske poljoprivredne komore, koji s nevjericom prati drastičan pad cijene pšenice od 30 do 40 posto. Nisu samo hrvatski ratari pogođeni. Poljski ministar poljoprivrede Henryk Kowalczyk dao je ostavku zbog produljenja bescarinskog uvoza ukrajinskih žitarica do lipnja iduće godine.



Burzovne igre?