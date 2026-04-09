VIDEO Dijeli se jeziva snimka: Nezadovoljni radnik zapalio skladište i sve snimio, vatra progutala golemi kompleks

Veliki požar u skladištu papirnatih proizvoda izbio je u kanadskoj pokrajini Ontario, a dodatnu težinu slučaju daje činjenica da je požar, prema sumnjama policije, izazvao sam zaposlenik i to je sve snimio i objavio na društvenim mrežama.

Riječ je o skladištu tvrtke Kimberly-Clark, specijalizirane za proizvodnju higijenskih proizvoda poput toaletnog papira. Požar je izbio u pogonu koji se prostire na čak 1,2 milijuna četvornih metara. Vatrogasci su dojavu zaprimili u utorak u ranim jutarnjim satima, no zbog iznimno brzog širenja vatre bili su prisiljeni povući se s terena. U međuvremenu je došlo i do urušavanja krova objekta. U intervenciji je sudjelovalo oko 175 vatrogasaca, dok je 20 zaposlenika uspješno evakuirano, piše Los Angeles Times.

Policija je ubrzo identificirala i uhitila osumnjičenog, 29-godišnjeg Chamel Abdulkarima iz Highlanda. Abdulkarim je radio za NFI Industries, distribucijsku tvrtku povezanu s Kimberly-Clarkom. Ono što ovaj slučaj čini posebno neobičnim jest činjenica da je osumnjičeni sam objavio videozapise na Facebook, na kojima se vidi kako pali toaletni papir unutar skladišta. U snimkama izražava nezadovoljstvo radnim uvjetima i visinom plaće. „Ako nas već nećete platiti dovoljno da možemo normalno živjeti, barem nas platite dovoljno da ne radimo ovakve stvari“, izjavio je tijekom paljenja.

Na drugim snimkama vidi se kako vatra postupno izmiče kontroli, dok se u pozadini čuju radijske poruke s uputama za evakuaciju zaposlenika. U jednom trenutku dodaje: „Sve što ste trebali učiniti bilo je osigurati nam plaću dovoljnu za preživljavanje“, dok kamera prikazuje gomile zapaljenih papirnatih proizvoda. U završnoj snimci, dok se plamen širi skladištem, ironično poručuje: „Evo vam zaliha.“ Prema izvještaju Bloomberg, ovaj incident mogao bi imati šire posljedice na tržište, budući da skladište opskrbljuje oko 50 milijuna potrošača toaletnim papirom.