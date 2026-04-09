Ružićeva 'inkluzivna kartica' otvara novo minsko polje socijalne politike

Ministar Alen Ružić brzo je nakon stupanja na čelo Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zašao u "minsko polje", u kojemu je relativno nedavno stradao njegov prethodnik. To minsko polje formirano je od simboličke ranjivosti pojedinih skupina kojima se čelnik tog ministarstva mora baviti u domeni socijalne politike i rizika koje dolaze sa svakim pokušajem da se u tom sustavu nešto unaprijedi ili uvede novo pravilo. Slučaj Marina Piletića pokazao je svu osjetljivost tog područja, čak i kada država vodi politiku širenja ili uvođenju novih prava za različite skupine korisnika. Za Piletićeva mandata država je uvela inkluzivni dodatak kojim su zamijenjene ranije naknade za osobe s invaliditetom i druge skupine koje su ostvarivali pojedina prava zbog zdravstvenih razloga. Tim novim pravom znatno je proširen krug mogućih korisnika, a i iznosi naknada su povećani. Međutim, to je za samog ministra stvorilo više problema nego političke koristi, prije svega u vidu teškoća koje su se javile u provedbi. Sustav nije imao kapacitete za obradu neočekivano velikog broja zahtjeva (iz perspektive premijera i ministra financija greška u procjeni broja korisnika toga prava puno je veći grijeh), pa su neki korisnici preminuli prije nego su ostvarili to pravo.