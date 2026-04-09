Ministar Alen Ružić brzo je nakon stupanja na čelo Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zašao u "minsko polje", u kojemu je relativno nedavno stradao njegov prethodnik. To minsko polje formirano je od simboličke ranjivosti pojedinih skupina kojima se čelnik tog ministarstva mora baviti u domeni socijalne politike i rizika koje dolaze sa svakim pokušajem da se u tom sustavu nešto unaprijedi ili uvede novo pravilo. Slučaj Marina Piletića pokazao je svu osjetljivost tog područja, čak i kada država vodi politiku širenja ili uvođenju novih prava za različite skupine korisnika. Za Piletićeva mandata država je uvela inkluzivni dodatak kojim su zamijenjene ranije naknade za osobe s invaliditetom i druge skupine koje su ostvarivali pojedina prava zbog zdravstvenih razloga. Tim novim pravom znatno je proširen krug mogućih korisnika, a i iznosi naknada su povećani. Međutim, to je za samog ministra stvorilo više problema nego političke koristi, prije svega u vidu teškoća koje su se javile u provedbi. Sustav nije imao kapacitete za obradu neočekivano velikog broja zahtjeva (iz perspektive premijera i ministra financija greška u procjeni broja korisnika toga prava puno je veći grijeh), pa su neki korisnici preminuli prije nego su ostvarili to pravo.
Ružićeva 'inkluzivna kartica' otvara novo minsko polje socijalne politike
Pokušaj nadzora nad trošenjem socijalnih naknada mogao bi izazvati otpor zbog zadiranja u dostojanstvo korisnika i politički opteretiti novog ministra već na početku mandata
