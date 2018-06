Treba li mijenjati ovlasti premijera i predsjednice?

Šef Sabora koristi se kao glasnogovornik Vlade

Parlamentarni sustav koji imamo dobar je i ne treba ga mijenjati. Ono što je loše jest to da taj sustav parlamentarne demokracije političari uglavnom ignoriraju. Vlada se po Ustavu bira u Hrvatskom saboru i odgovara Saboru, a vidimo posljednjih dana da se prva osoba Sabora koristi kao neka vrsta glasnogovornika Vlade.

Tu bi trebalo neke stvari iskristalizirati kao što bi trebalo jasnije definirati ovlasti predsjednika države i Vlade u članku Ustava 144. oko predstavljanja države u europskim institucijama. U drugim odredbama Ustav je sasvim jasan, drugi je problem što ga neki nedovoljno poznaju i ignoriraju.

To je vidljivo kod svih predsjednika države otkako je promijenjen polupredsjednički sustav kojim žele diktirati Vladi tempo, sudjelovati u smjenjivanju ministara u kreiranju politika, a za to nemaju uporišta. To je posebno vidljivo u mandatu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, i to za vrijeme premijera Plenkovića. Sad je izraženije nego dok su morali kohabitirati Grabar-Kitarović i Zoran Milanović, komentirala je Jadranka Kosor.