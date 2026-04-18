PLJUŠTE PRIMJEDBE

'Novi pravilnik favorizira staž,a ne znanje'

Autor
Romana Kovačević Barišić
18.04.2026.
u 22:19

Novi se pravilnik o specijalizacijama, na koji je stiglo više od 70 primjedbi, kritizira zbog prevelikog naglaska na radnom stažu na štetu akademskih postignuća

Novi pravilnik koji regulira usavršavanje mladih liječnika trebao bi poslužiti kao vatrogasno rješenje za gorući problem manjka liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, međutim, čini se da će izazvati dodatne probleme. Na to upućuje velik broj primjedbi u javnom savjetovanju prispjelih na Nacrt pravilnika o standardima i načinu prijma specijalizanata, jedan od tri dokumenta iz paketa mjera za mlade liječnike, koji je do subote u javnom savjetovanju, a na koji je pristiglo više od 70 primjedbi.

Pravilnik predviđa značajno veći broj bodova za one mlade liječnike koji određeno vrijeme prije specijalizacije provedu u deficitarnim liječničkim djelatnostima odnosno nakon diplome rade šest ili 12 mjeseci u primarnoj medicini, na otocima ili u depriviranim područjima te u hitnoj. "Na tu smo se mjeru odlučili ne samo zbog deficitarnosti liječnika nego i zato što taj rad jača kompetenciju mladih liječnika. Oni na fakultetu usvoje stručne kompetencije, a praktične mogu biti deficitarne", obrazložila je ministrica Irena Hrstić prošlog mjeseca dok je predstavljala tri izmijenjena pravilnika.

novi pravilnik liječnici specijalizacija

ZAHTJEVI SINDIKATA

Ekonomski analitičari: 'Plaće bi trebalo uspoređivati s Crnom Gorom, a ne s Njemačkom'

- Kad je turizam prevladavajuća grana, plaće bi se trebale uspoređivati s, primjerice, Crnom Gorom, koja ima sličnu ekonomsku strukturu, ili s Grčkom, a ne s Njemačkom, Italijom ili Austrijom, gdje industrija stvara kvalitetna radna mjesta. Nedostaje konstruktivnih prijedloga sindikata kako doći do rasta produktivnosti i plaća – ističe analitičar Damir Novotny

