'Novi pravilnik favorizira staž,a ne znanje'

Novi pravilnik koji regulira usavršavanje mladih liječnika trebao bi poslužiti kao vatrogasno rješenje za gorući problem manjka liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, međutim, čini se da će izazvati dodatne probleme. Na to upućuje velik broj primjedbi u javnom savjetovanju prispjelih na Nacrt pravilnika o standardima i načinu prijma specijalizanata, jedan od tri dokumenta iz paketa mjera za mlade liječnike, koji je do subote u javnom savjetovanju, a na koji je pristiglo više od 70 primjedbi.



Pravilnik predviđa značajno veći broj bodova za one mlade liječnike koji određeno vrijeme prije specijalizacije provedu u deficitarnim liječničkim djelatnostima odnosno nakon diplome rade šest ili 12 mjeseci u primarnoj medicini, na otocima ili u depriviranim područjima te u hitnoj. "Na tu smo se mjeru odlučili ne samo zbog deficitarnosti liječnika nego i zato što taj rad jača kompetenciju mladih liječnika. Oni na fakultetu usvoje stručne kompetencije, a praktične mogu biti deficitarne", obrazložila je ministrica Irena Hrstić prošlog mjeseca dok je predstavljala tri izmijenjena pravilnika.