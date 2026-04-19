Hit odmaralište iz doba Jugoslavije kreće u revitalizaciju: Ovo je plan za zapuštenu lokaciju koja propada od 90-ih

Turistička revitalizacija jezera Šoderica, nekad popularnog kupališta u Koprivničko-križevačkoj županiji i tzv. podravskog mora, jedan je od glavnih ciljeva lokalne vlasti u idućim godinama, čime se želi vratiti njegova popularnost i razvijati nove sadržaje za posjetitelje. Riječ je o više projekata koji će se etapno realizirati u idućih približno deset godina, najavljuje župan Tomislav Golubić, a u njima će zajedno sudjelovati županija te općine Drnje i Legrad, kojima jezero administrativno pripada.

Šoderica, umjetno jezero nastalo vađenjem šljunka, 1970-ih i 1980-ih godina bilo je popularna turistička destinacija, ne samo za stanovnike tog dijela Hrvatske već i za inozemne goste. Za sunčanih dana kupači su se nerijetko morali potruditi da bi pronašli mjesto na plaži. S godinama je oko jezera nastalo vikendaško naselje koje danas broji oko 420 kuća, a tvrtke i ustanove izgradile su odmarališta za svoje radnike.

Interes za Šodericu opada 1990-ih godina, nakon početka Domovinskog rata, te ona počinje vidljivo propadati. Jezerom se širi vodena trava i biva sve zapuštenije, vikendice gube vrijednost i prodaju se u bescjenje, a tvrtke i ustanove počele su se rješavati odmarališta. Jezero je 1990-ih administrativnim preustrojem pripalo općinama Drnje i Legrad, no njihovi proračuni nisu imali kapaciteta ni za održavanje postojećeg stanja. To je posebno vrijedilo za Općinu Legrad na čijoj se strani nalaze plaže i vikend naselje, dok je na području općine Drnje nastavljena eksploatacija mineralnih sirovina.

Inače, Šoderica je nastala u 19. stoljeću, nakon što je barunska obitelji Inkey 1869. započela s vađenjem šljunka koji se koristio pri gradnji željezničke pruge od mađarske granice prema Zagrebu. Trend propadanja zaustavljen je prije 13-ak godina kada je tada novi načelnik općine Legrad Ivan Sabolić uspio dobiti europska sredstava kroz projekt "Primicanje održivog razvoja općine Legrad".

Od 2018. do 2021. uz jezero su izgrađeni su šetnica, dvije ornitološke promatračnice, dva dječja igrališta i poučna staza, postavljene su klupe i koševi, nabavljeno je vozilo za prijevoz posjetitelja te deset električnih bicikala. Izrađeni su i akcijski plan upravljanja posjetiteljima te stručna studija valorizacije prirodne baštine jezera.

Posjetitelji su se počeli vraćati, ne kao u zlatnim godinama, ali pozitivan trend je očit, kaže danas Sabolić, dodavši da se to najbolje vidi po cijenama nekratnina. "Kad sam prije 13 godina preuzeo dužnost, objekt od 40 četvornih metara prodan je za sedam tisuća eura. Danas se takva vikendica ne može kupiti ispod 50 tisuća eura“. Ističe i da raste broj onih koji Šodericu prijavljuju kao prebivalište.

Govoreći o planovima za daljnji razvoj, Sabolić navodi kako je kratkoročni cilj nastavak izmuljivanja obale i uređenje kupališta, za što je u proračunu za 2026. osigurano 50.000 eura. Planira se i rješavanje vlasničkih odnosa nad ključnim česticama, što je preduvjet za nova ulaganja, osobito u kamp i turističke sadržaje.

"Jedan od ključnih koraka bit će izrada sveobuhvatnog masterplana kojim će se definirati zone za kupanje, sport, ribolov i druge aktivnosti. Želja je smjestiti plažu za pse, prostor za windsurfing, nova sportska igrališta pijesku, amfiteatra za kulturna događanja te obnove mini-golf terena. Razmatraju se i projekti poput izgradnje pristaništa za plovila te vatrogasnog kampa. Dugoročan je cilj izmuljivanje cijelog jezera te izgradnja biološkog bazena ili kanalizacijskog sustava, govori Sabolić. S njim se slaže i načelnik Općine Drnje Matija Dolenec, koji najavljuje prijedlog izgradnje ribičkog doma. Razlog je što se na njihovoj obali nalazi jedina ribolovna staza u županiji, pa je cilj na njoj razvijati ribolovni i sportski turizam.

Župan Golubić kaže kako je na nedavnom sastanku s lokalnim čelnicima dogovoreno da se na papir stave ideje i projekti koji bi oživjeli Šodericu, a nakon toga slijedi definiranje projektnog zadatka, osiguravanje sredstava i angažiranje tvrtke koja će izraditi masterplan. Šoderica ima, smatra, ogroman potencijal te je nužno stvoriti preduvjete za razvoj kako bi i privatni poduzetnici našli svoj ulagački interes.