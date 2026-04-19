APELIRALA NA GRAĐANE

Drama oko droge u Supetru, na adresu gradonačelnice stiglo anonimno pismo s imenima: 'Problem nije nov'

Supetar: Spomenik Periski na Supetarskoj Rivi
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
19.04.2026.
u 14:04

Istaknula je da su nadležne institucije odmah uključene te da je slučaj proslijeđen policiji koja jedina može provjeriti navode i poduzeti eventualne mjere

Anonimno pismo koje je nedavno stiglo u Supetar uznemirilo je lokalnu zajednicu i otvorilo pitanje sigurnosti djece i mladih. U pismu se, prema navodima Slobodne Dalmacije, spominju osobe koje se dovode u vezu s prodajom droge, no zasad nema službene potvrde tih tvrdnji.

Gradonačelnica Ivana Marković reagirala je putem društvenih mreža, poručivši da razumije zabrinutost građana, ali i naglasila potrebu za odgovornim postupanjem. Istaknula je da su nadležne institucije odmah uključene te da je slučaj proslijeđen policiji koja jedina može provjeriti navode i poduzeti eventualne mjere.

Upozorila je i na opasnost širenja neprovjerenih informacija, posebno kada se u javnosti pojavljuju konkretna imena, što može nanijeti štetu nedužnim osobama i njihovim obiteljima. Dodala je kako pritisak javnosti za brzim odgovorima postoji, ali da je nužno postupati oprezno i bez stvaranja panike.

Marković je istaknula da problem zlouporabe droga među mladima nije nov niti ograničen samo na Supetar, ali da ga treba sustavno rješavati kroz suradnju s roditeljima, školama i udrugama.

Na kraju je apelirala na građane da ostanu smireni i ne dijele neprovjerene informacije, naglasivši da jedino odgovoran pristup može pridonijeti sigurnosti zajednice i zaštiti mladih.

Komentara 1

AN
Anteo
15:25 19.04.2026.

Čini se meni da je njima već problem što se sada moraju baviti time.

ZAHTJEVI SINDIKATA

Ekonomski analitičari: 'Plaće bi trebalo uspoređivati s Crnom Gorom, a ne s Njemačkom'

- Kad je turizam prevladavajuća grana, plaće bi se trebale uspoređivati s, primjerice, Crnom Gorom, koja ima sličnu ekonomsku strukturu, ili s Grčkom, a ne s Njemačkom, Italijom ili Austrijom, gdje industrija stvara kvalitetna radna mjesta. Nedostaje konstruktivnih prijedloga sindikata kako doći do rasta produktivnosti i plaća – ističe analitičar Damir Novotny

