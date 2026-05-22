Gradi se golema betonska konstrukcija ispod mora: Iz oceana će dobivati 30 milijuna litara pitke vode dnevno

Desalinizacijski projekt u Belmontu u Australiji tijekom 2026. godine ušao je u jednu od najvažnijih faza izgradnje. Na oko 800 metara od plaže Nine Mile započeli su pomorski radovi na postavljanju oceanskog usisnog sustava koji će morsku vodu dovoditi do budućeg postrojenja za preradu u pitku vodu. Riječ je o projektu vrijednom 530 milijuna dolara koji bi po završetku 2028. godine trebao proizvoditi do 30 milijuna litara pitke vode dnevno. Prema planovima, postrojenje će pokrivati približno 15 posto prosječne dnevne potrošnje vode u regiji Lower Hunter te smanjiti ovisnost o oborinama i akumulacijama. Projekt uključuje izgradnju sustava za izravni usis morske vode s oceanskog dna, a za tu svrhu koriste se veliki prefabricirani betonski kesoni koji će biti postavljeni pod morem i služiti kao dio dovodnog sustava.

Oceanski usis predstavlja početnu fazu procesa desalinizacije. Morska voda zahvaćat će se na otvorenom moru, prolaziti kroz podzemni tunelski cjevovod i zatim dolaziti do kopnenog postrojenja gdje će se prerađivati u pitku vodu. Usisna konstrukcija na morskom dnu kod plaže Nine Mile projektirana je kako bi osigurala dovoljne količine vode za rad cijelog sustava. U blizini lokacije već je postavljena samopodizna pomorska platforma koja omogućuje stabilnije izvođenje radova na moru. Jedan od najvećih izazova projekta jest činjenica da se radovi odvijaju u području kojim se koriste kupači, rekreativci, plovila i morski organizmi. Zbog toga iz tvrtke Hunter Water naglašavaju kako će se svi zahvati provoditi uz stroge sigurnosne mjere i nastojanje da se što manje utječe na okoliš.

Nakon postavljanja usisnog sustava slijedi gradnja tunela ispod plaže Nine Mile i morskog dna. Tunel će povezivati oceanski usis s desalinizacijskim postrojenjem u Belmontu te omogućiti transport vode bez većih zahvata na površini plaže, piše N1. U Hunter Wateru ovu fazu nazivaju jednom od tehnički najsloženijih u cijelom projektu jer uključuje povezivanje pomorskih radova, tunelske infrastrukture, cjevovoda i sustava za obradu vode u jedinstvenu cjelinu. Cilj projekta je osigurati dodatni izvor vode za regiju u razdobljima suše i smanjene količine oborina. Desalinizacija se posljednjih godina sve češće promatra kao jedno od rješenja za prilagodbu klimatskim promjenama, osobito u priobalnim područjima koja se suočavaju s rastućim pritiskom na postojeće izvore pitke vode.

Ipak, postrojenje nije zamišljeno kao zamjena za postojeći sustav opskrbe, nego kao njegova nadopuna. Sustav bi trebao pomoći u upravljanju potrošnjom vode i smanjiti pritisak na rezervoare, brane i prirodne izvore. Hunter Water navodi da je Belmont odabran zbog blizine oceana, dobre povezanosti s postojećom vodovodnom mrežom te činjenice da je zemljište već u vlasništvu tvrtke. Time su smanjene infrastrukturne i administrativne prepreke za realizaciju projekta. Tvrtka ističe i kako je posebna pažnja posvećena zaštiti morskog ekosustava. Usisni sustav projektiran je za sporiji protok vode kako bi morski organizmi mogli izbjeći ulazak u sustav. Upravo se takve mjere smatraju ključnima za prihvaćanje desalinizacijskih projekata u javnosti jer pokušavaju uskladiti potrebe za sigurnom opskrbom vodom i očuvanjem okoliša.