JUŽNI TIROL

Tragedija u Italiji: Lavina zatrpala turiste, troje mrtvih, ima i nestalih

Tirol
EXPA/ Johann Groder
VL
Autor
Vecernji.hr
01.11.2025.
u 22:17

Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci, gorska spasilačka služba i policajci, a pridružila su im se i dva helikoptera.

Planine Ortles u Južnom Tirolu zahvatila je lavina, zatrpavši više osoba. Potvrđena je smrt troje njemačkih skijaša, dok se dvije osobe i dalje vode kao nestale.Talijanska novinska agencija Ansa izvijestila je da je lavina pogodila dvije zasebne skupine.

Spasilačke ekipe pronašle su tri beživotna tijela skijaša iz prve skupine – tridesetogodišnjeg muškarca i žene te pedesetogodišnjeg muškarca. Preostala četiri člana te skupine uspjela su preživjeti.Iz druge skupine, lavina je sa sobom povukla dvije osobe koje spasioci još uvijek traže. Druga dva člana te skupine nalazila su se na višoj poziciji u trenutku nesreće te su uspjela pobjeći.

Incident se dogodio oko 15:50 sati. Na mjesto događaja odmah su upućeni vatrogasci, gorska spasilačka služba i policajci, a pridružila su im se i dva helikoptera.
Ključne riječi
lavina Italija Tirol

