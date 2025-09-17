Totalna kontrola: Talibani kreću u gašenje interneta diljem zemlje

Vrhovni vođa talibana, mula Hibatullah Akhundzada, naredio je postupno gašenje internetskih usluga širom Afganistana, obrazlažući to tvrdnjom da je internet „korijen svakog zla“. Odluka je već počela dobivati konkretne obrise: talibani su ovoga tjedna naložili telekomunikacijskim operaterima da ograniče pristup internetu u više gradova, a prve redukcije signala zabilježene su u Mazar-i-Sharifu i Kandaharu, tradicionalnom uporištu talibanskog vođe.

Unutar same talibanske vlade postoje različita mišljenja o ovom potezu. Neki ministri upozoravaju da bi gašenje interneta moglo paralizirati vladine usluge i trgovinu, posebno u zemlji čije gospodarstvo već trpi zbog međunarodnih sankcija i izolacije. Afganistanski bankarski, poslovni i humanitarni sektor snažno ovise o stabilnim internetskim vezama s regionalnim partnerima, pa bi svaki dugotrajniji poremećaj ozbiljno usporio trgovinu i otežao rad međunarodnih organizacija.

Ova odluka uklapa se u širi obrazac talibanske politike nakon ponovnog preuzimanja vlasti u kolovozu 2021. godine. U tom razdoblju talibani su postupno pooštravali društvene kontrole: zabranili su većini djevojčica i žena pohađanje srednjih škola i sveučilišta, ograničili njihovo zapošljavanje te uveli stroga pravila za neovisne medije. Već su ranije blokirali platforme poput TikToka i pojedinih internetskih igara, optužujući ih za širenje „nemorala“. Sada, međutim, prelaze s kontrole sadržaja na kontrolu same infrastrukture.

Talibanska vlada najavila je kako će predložiti „domaće rješenje“ koje bi trebalo zamijeniti globalni internet, no zasad nije jasno o kakvom se sustavu radi niti kako bi on funkcionirao u praksi. Stručnjaci upozoravaju da bi takav potez dodatno izolirao Afganistan od ostatka svijeta i ograničio pristup informacijama.

Međunarodne skupine za ljudska prava, kao i afganistanske organizacije civilnog društva, pozvale su talibane da odustanu od ovakve politike. Naglašavaju da je pristup internetu ključan za gospodarski oporavak zemlje, ali i za očuvanje minimalnih sloboda i komunikacije s vanjskim svijetom.