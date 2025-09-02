Naši Portali
VELIKI BROJ ŽRTAVA

Država je već odavno na dnu, talibani sada mole: 'Neophodna nam je strana pomoć'

Autor
Hassan Haidar Diab
02.09.2025.
u 16:18

Najmanje 850 ljudi je poginulo, a više od tri tisuće ozlijeđeno u potresu u Afganistanu. Tri sela blizu epicentra potpuno su srušena, a mnogi ljudi ostali su zatrpani pod ruševinama svojih kuća

Najmanje 1100 ljudi je poginulo, a više od tri tisuće ozlijeđeno u snažnom potresu magnitude 6,0 koji je u noći na ponedjeljak pogodio Afganistan, objavila je jučer talibanska vlada. Epicentar potresa bio je 42 kilometra od grada Jalalabada u istočnoj provinciji Kunar, blizu granice s Pakistanom, na dubini od samo osam kilometara, što je dodatno pojačalo njegovu destruktivnu moć.

Duboka humanitarna kriza

Ključne riječi
siromaštvo humanitarna kriza potres Afganistan

