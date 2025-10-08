Naši Portali
EUROPSKI PARLAMENT

Tomislav Sokol: 'Europska unija mora biti čvrsta u borbi protiv islamizma'

08.10.2025.
Kriminalce i teroriste treba strpati u zatvor, a ilegalne migrante deportirati, kazao je Sokol.

Na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta koja se održava u Strasbourgu zastupnici su raspravljali o rastu antisemitizma u Europi. U raspravi je sudjelovao i hrvatski zastupnik Tomislav Sokol. Govoreći na plenarnoj sjednici, Sokol je istaknuo da je islamistička genocidna ideologija podjednako antikršćanska kao i antižidovska te da urušava same temelje Europe.

„Prošli tjedan smo svjedočili brutalnom terorističkom napadu na Židove u Manchesteru, događaju koji nije izolirani incident, već dio sustavnog rasta antisemitizma u Europi. Ovaj val mržnje i nasilja usko je povezan s radikalnim islamističkim skupinama koje, uz podršku ljevičarskih ekstremista, marširaju u srcima naših gradova i šire svoje otrovne ideje.

Islamistička genocidna ideologija podjednako je antikršćanska kao i antižidovska i urušava same temelje Europe. Puštanje tog zla kroz masovnu nekontroliranu imigraciju ugrožava sigurnost naših žena i djece i prijeti opstanku zapadne civilizacije. Radikalni ljevičari koji to zagovaraju i podržavaju ekstremističke skupine poput Hamasa i Muslimanskog bratstva, suodgovorni su za ono što se danas događa na ulicama europskih gradova.

Europska unija mora biti čvrsta u borbi protiv islamizma. Kriminalce i teroriste treba strpati u zatvor, a ilegalne migrante deportirati. Muslimanskim fundamentalistima i njihovoj ideologiji nema mjesta u normalno uređenom društvu. Oni poznaju samo silu i zato je vrijeme da ju primijenimo na pravi način.” - kazao je Sokol.

Ključne riječi
Tomislav Sokol

