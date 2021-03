Tomašević komentirao Filipovića i Jandrokovića: Žalim što nema dogovora SDP-a i Mrak Taritaš

Kandidat za zagrebačkog gradonačelnika platforme Možemo Tomislav Tomašević ustvrdio je u subotu kako se odluka da idu u izbore samostalno pokazala dobrom nakon što je kandidaturu najavila i Anka Mrak-Taritaš.

"Ankete pokazuju da sam bio u pravu jer smo procijenili da možemo više birača motivirati da izađu na izbore ako ne idemo sa starim političkim akterima. I dalje smatram da je to bila dobra odluka", naglasio je Tomašević.

Na lijevom spektru više se priča o programu, a manje o kandidatima

Zamoljen da komentira današnji najavu Anke Mrak Taritaš koja će predstaviti svoju kandidaturu za gradonačelnicu, Tomašević je rekao kako mu je žao da nije došlo do dogovora između SDP-a i Mrak Taritaš.

"Ne znam zašto se to dogodilo, očekivali smo da će doći do dogovora budući da je podržala Joška Klisovića za gradonačelnika", rekao je Tomašević. Ocijenio je da to neće raspršiti glasove na ljevici, odnosno sigurno neće u onoj mjeri u kojoj će se raspršiti glasovi na desnici.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tu je puno više prljavije igre, a na lijevo-liberalnom spektru da nema baš nekih napada, jednostavno priča se više o programu, a manje od drugim kandidatima, istaknuo je.

Tomašević, koji je danas posjetio Svetu Klaru, u četvrti Novi Zagreb zapad, rekao je kako će mu jedan od glavnih prioriteta biti integriranje željezničkog prometa koji prolazi kroz Zagreb u javni gradski prijevoz te upozorio na neiskorišten potencijal željezničkog prometa koji bi najviše doprinio bržem dolasku u centar i spajanju naselja na periferiji. Dodao je i da se upravo u Klari nije realizirala izgradnja najavljene željezničke stanice.

Najavio je kako će danas još posjetiti Trnsko, Trokut i Kajzericu gdje će istaknuti problem autobusnih stanica kojih, kaže, "doslovce nema" pa ljudi stoje na ulici, bez nadstrešnica.

Podsjetio je da su se nadstrešnice dosad preplaćivale pa je tako primjerice ona u Kašini koštala 500 eura po metru četvornom te najavio uvođenje reda u kontrolu javne nabave.

Upozorio je i na loše stanje sa zagrebačkim vodocrpilištima, posebice na području Novog Zagreba zapad gdje ima puno zdenaca iz kojih se crpi pitka voda za cijeli grad.

"Stanje vodonosnika je dosta loše, ugrožavaju ga ilegalna odlagališta otpada, primjerice na području Ježdovca, koja prijete da kontaminiraju zagrebački vodonosnik. Naša vodocrpilišta su naša najveća blaga u Zagrebu. Doista ćemo dati sve od sebe da zaustavimo praksu ilegalnog šljunčarenja uz Savu, ukopavanja opasnog otpada u te rupe i rješavanje ilegalnih odlagališta otpada", kazao je Tomašević dodavši kako će širiti vodovodnu mrežu.

Jarunski most je "evergreen obećanje" pred izbore

Na pitanje bi li Jarunski most pomogao zapadnom dijelu grada, Tomašević je odgovorio kako je taj most "evergreen obećanja pred lokalne izbore".

"2017. godine sam bio kampanji, svi su tada govorili o Jarunskom mostu, četiri godine poslije ništa se nije dogodilo. Tada sam rekao i danas to mislim da je Jarunski most bio bitniji za rasterećenje prometa u ovom dijelu grada od samog rotora u Remetincu", ustvrdio je Tomašević.

Tomašević je komentirao i navode svojeg protukandidata Davora Filipovića koji je ustvrdio da će izgraditi tvornicu za proizvodnju cjepiva protiv covida i raka, naglasivši da bi se Filipović "prvo trebao cijepiti protiv nerealnih obećanja".

Komentirao je i izbor kandidata za predsjednika Vrhovnog suda rekavši da je predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković pogriješio i prekoračio svoje ovlasti kada je od predsjednika Republike zatražio dopunu prijedloga odluke o izboru predsjednika Vrhovnog suda zbog uočenih nedostataka.

"Nigdje u poslovniku Sabora ne piše da je njegova ovlast provesti prethodnu ocjenu zakonitosti ili ustavnosti nekog prijedloga koji dolazi u Sabor. Predsjednik je zadovoljio formu, bez obzira što tko misli o sadržaju, ako je zadovoljio formu zadovoljio je i poslovnik, i predsjednik Sabora je bio dužan to uputiti u proceduru", naglasio je Tomašević.