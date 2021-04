'Tomašević je odavno nametnut kao projekt i favorit izbora. Jedino ga ja mogu pobijediti u 2. krugu'

Uz “htijenje, volju, snagu i hrabrost” riješiti se mogu svi zagrebački problemi. Kazao je tako Miroslav Škoro 6. ožujka, kad se i službeno predstavio kao kandidat za gradonačelnika Zagreba. Obećao je odmah od jeseni besplatne vrtiće, gradnju suvremene bolnice i nogometnog stadiona koji će se “možda zvati po Zlatku Cici Kranjčaru”, a kako teče kampanja, pitali smo upravo predsjednika stranke Domovinski pokret, potpredsjednika Sabora, glazbenika, doktora znanosti, vinogradara, poduzetnika te čovjeka koji je već pokušao postati predsjednik, a onda i premijer države.

Predali ste ovaj tjedan liste za zagrebačke gradske četvrti i mjesne odbore. Jeste li skupili potpise za gradonačelničku kandidaturu i je li se to pokazalo kao lagan ili nešto teži posao?

Stranci kao što je Domovinski pokret, koja ima više od 12.000 članova, nije problem skupiti pet tisuća potpisa. To je lakši dio posla koji smo obavili brzo. Teži dio počet će kad osvojimo gradonačelničko mjesto, ali ja sam na to spreman.

VIDEO>> Miroslav Škoro o upravljanju kulturom i obrazovanjem u Zagrebu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako stojite u gradovima, općinama i županijama u Hrvatskoj? Jeste li, kao predsjednik stranke, zadovoljni brojem i kvalitetom kandidata i kojoj lokalnoj samoupravi predviđate najveći uspjeh?

Naravno da sam zadovoljan. Osnovati stranku prije malo više od godinu dana, a imati 16 saborskih mandata i više od 250 ogranaka veliki je uspjeh. U većini izbornih jedinica na lokalnoj razini istaknuli smo svoje kandidate, ali smo, isto tako, podržali one za koje smatramo da vrijednosno i svojim pristupom, kao i dosadašnjim životopisom, zaslužuju našu podršku. Ovo su naši prvi lokalni izbori i siguran sam da ćemo i na njima postići dobar rezultat.

Tri su veće ankete za Zagreb napravljene u posljednje vrijeme, prema jednoj je s Tomislavom Tomaševićem u drugom krugu Davor Filipović, prema drugoj to je Jelena Pavičić Vukičević, a prema trećoj vi. Kojoj anketi najviše vjerujete i vodite li se uopće njima? Vjerujete li u drugi krug?

Ankete objavljivane u medijima posljednjih dana toliko se međusobno razlikuju, ali ne na razini statističke pogreške, nego zaista znatno razlikuju da mi ih je teško komentirati. Ankete pokazuju određene trendove kad su rezultati ujednačeni. Ove ankete pokazuju da najbolje u njima stoji onaj tko ih je naručio, a Tomašević je odavno nametnut kao favorit izbora. Što se mene tiče, na svim izborima dosad dobio sam više glasova nego što su ankete predviđale. Od ove tri ankete koje ste spomenuli, naravno da najviše vjerujem onoj koja mene predviđa u drugom krugu. I opet uvjereno tvrdim da sam ja jedini kandidat koji može u drugom krugu pobijediti Tomislava Tomaševića.

Oko pet mjesta predviđaju iste te ankete Domovinskom pokretu u zagrebačkoj Skupštini, a većinu nikome. S obzirom na to da će biti potrebne koalicije, s kim biste ondje najradije surađivali, a s kim ne biste nikako? Koliko vam je važna uopće Skupština, smeta li vam što je kandidatkinja za vašu zamjenicu Ana Lederer jedina zastupnica bez zabilježenih istupa u proteklom mandatu?

Što se tiče koaliranja, već sam rekao da sam otvoren za razgovor sa svima i iza toga stojim. Ja nisam isključiv čovjek, sa svima treba razgovarati, samo valja vidjeti koliko stvari dijelimo koje su bitne za grad Zagreb i možemo li se naći u bitnim temama i ključnim projektima. Ono što sigurno mogu reći jest to da nećemo trgovati pod svaku cijenu, samo da bismo osvojili vlast. To nismo nikad radili, niti ćemo to raditi na ovim izborima. No idemo korak po korak. Prvi je korak osvojiti određen broj mandata, a uvjeren sam da će ih biti dovoljno da se naš glas u Gradskoj skupštini jako dobro čuje. Što se tiče drugog dijela vašeg pitanja, mogu reći da rad u Skupštini ili Saboru ne podrazumijeva samo javljanje za riječ na sjednicama, nego i rad u raznim odborima, a gospođa Lederer je, osim što je bila članica Gradske skupštine, bila i intendantica Hrvatskog narodnog kazališta, kao i pročelnica Gradskog ureda za kulturu, zbog čega i nije kao skupštinarka sudjelovala na svih 40 sjednica. Kultura i umjetnost grada Zagreba pokošeni su lošim politikama i prije pandemije i potresa, i to će nam, uz gospodarsku revitalizaciju grada, biti jedan od prioriteta.

U svom programu spominjete smanjenje prireza, gradnju maksimirskog stadiona, besplatne vrtiće, tramvaj do Španskog, sanaciju Jakuševca, vraćanje funkcije zapuštenim sljemenskim izvorima... Možete li izdvojiti tri prioriteta? Što se prvo u metropoli mora popraviti, odnosno napraviti?

Puno je toga što se u našoj metropoli mora napraviti i mi smo to u svom programu jasno definirali kao kratkoročne, srednjoročne i dugoročne projekte. Ako baš trebam izdvojiti tri prioriteta, onda bi to bili; financijska forenzika i utvrđivanje stvarnog stanja financija Grada Zagreba, besplatni vrtići i jaslice u Zagrebu te zatvaranje Jakuševca. Treba samo oformiti dobar tim, zasukati rukave i pustiti ljude da rade svoj posao. Zagrebu treba i nekoliko kapitalnih projekata koji će se rješavati u više mandata i promijeniti vizuru grada i način života u njemu. Prvenstveno mislim na promet, denivelaciju željeznice, sjeverni izlaz iz grada i područje uz rijeku Savu. Ljudi koji nas vode nemaju viziju, a samim time ni ambicija promišljati velike stvari. U New Yorku su pedeset godina radili treću vodovodnu cijev, jer je netko već sredinom prošlog stoljeća, dakle nakon što su sagradili drugu, shvatio da im u budućnosti neće biti dovoljno vode jer funkcija eksponencijalnog rasta ne laže. Kada birate tko će vas voditi, samo pogledate što je taj dosad radio, kako živi i što je stvorio i sve će vam biti jasno.

Protiv ste kompostane u Novskoj, u kojoj se predviđa zbrinjavanje biootpada toga grada i, naravno, Zagreba. Gdje biste vi smjestili kompostanu?

Kompostana u Novskoj nije logičan potez i neće riješiti problem gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu. Načelo blizine je izuzetno važno u zbrinjavanju otpada, to se uči u školi. Stoga, u Novskoj treba kompostirati biorazgradivi otpad nastao isključivo u Novskoj, a Zagreb mora cjelovito riješiti svoj problem, prije svega u suradnji s građanima i vraćanjem povjerenja građana u sustav. Zagreb trenutačno proizvodi više od 60.000 tona biorazgradivog kućnog otpada godišnje od kojeg se može dobiti oko 25.000 tona komposta. To vam je, po trenutačnim cijenama na tržištu, barem 35 milijuna kuna. Isto je i s plastikom čije je trenutačno zbrinjavanje trošak od 25 milijuna kuna, a mogli bismo prihodovati možda i 100 milijuna kuna. Dakle, umjesto da zarađujemo, mi bacamo novac kao pijani milijarderi i pri tome zagađujemo, a sad ćemo još stvarati dodatni trošak prevozeći na tisuće vagona otpada, koji je vrijedna sirovina, u Novsku. To je izvan svake pameti. Žurno moramo uvesti moderan, ekološki i civilizirani sustav gospodarenja otpadom, čija bi okosnica bila dobro organiziran, racionalan i jasan sustav odvojenog prikupljanja otpada. Moramo otvoriti dva do tri reciklažna centra u kojima se, putem sortirnica i kompostišta, obavlja jedan oblik recikliranja, a uvest ćemo i pravedan sustav naplate komunalne usluge. Na taj način Zagreb bi se pridružio prijestolnicama Europske unije u kojima građani uslugu plaćaju najmanje, a s otpadom postižu najviše, što je zapravo kružna ekonomija 21. stoljeća.

Postanete li gradonačelnik, tko će vas mijenjati u Saboru?

To će odlučiti stranačka tijela. Bogu hvala, na našoj listi ima kvalitetnih ljudi koji me mogu zamijeniti bez problema.

Što mislite o tri kolone u Jasenovcu?

Ove godine ih je bilo i više od tri, čini mi se. Jasenovac je mjesto pijeteta prema žrtvama, ali se, nažalost, sustavno politički iskorištava u različite svrhe, kako kome odgovara. Umjesto zajedničkog dostojanstvenog građanskog i vjerskog obilježavanja pri kojem politika šuti, mi imamo cirkus. Domovinski pokret je na taj dan, bez velike pompe, zapalio svijeće i položio vijence kod spomenika Mojsiju i kod središnjeg križa na Mirogoju. Dodao bih da je na povjesničarima da utvrde istinu, ali ne samo o Jasenovcu, nego i o Jazovki i Bleiburgu i svim mjestima stradanja nevinih žrtava. Broj žrtava stradalih u bezumlju totalitarnih režima je prevelik. Mi imamo obvezu stvoriti društvo tolerancije, uključivosti i dijaloga za naše mlade generacije. Moramo biti zreli i, osobito ako se nazivamo kršćanima, pokazati pijetet prema svakoj žrtvi, osuditi sve totalitarne i autoritarne režime – nacizam, fašizam i komunizam jednako.

Video - Sučeljavanje pet kandidata za gradonačelnika Rijeke: Filipović (SDP), Štimac (nezavisni), Miletić (Most), Ivaniš (PGS) i Ostrogović (HDZ)