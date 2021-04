'Dobroslavić nema energije za budućnost nakon koronakrize, zato imam šanse'

Božo Petrov, prvi čovjek Mosta na predstojećim lokalnim izborima natjecat će se za župana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja slovi kao HDZ-ova utvrda. U intervjuu koji smo vodili e-mailom govori o svojim i izbornim šansama svoje stranke.

Kandidirali ste se za čelnu funkciju u županiji koja je tradicionalno HDZova. Kakve šanse uopće imate protiv aktualnog župana Dobroslavića?

COVID kriza desetkovala je županijsko gospodarstvo, a proračun Grada Dubrovnika pretrpio je velike gubitke. Cijela se paradigma dosadašnjeg upravljanja gradom i županijom u ovih godinu dana urušila i to će se odraziti na živote ljudi. Velika je ovo nevolja, ali i prilika da krenemo iznova – uspješnije. Zato ja mislim da ovo više nije HDZ-ova županija, nego ponajprije županija koja treba nekoga okrenutog budućnosti da je vodi naprijed. Ne nekoga kome je domet u najboljem slučaju vratiti stvari tamo gdje su bile. To nije dovoljno dobro i čini nas ranjivima za buduće krize. Ljudi to znaju, vide da aktualni župan nema potrebnu energiju i zato mislim da su šanse i više nego dobre. Reakcije na terenu su sjajne i to je najbolji pokazatelj da naša kampanja ostavlja traga.

HDZ se neslužbeno hvali anketama po kojima Dobroslavić prelazi 36 posto, a vi ste tek na trećem mjestu, iza SDP-ova Roka Tolića. Na čije glasove zapravo računate na svibanjskim izborima?

Da je ta anketa doista vjerodostojna, HDZ ne bi imao razloga za brigu. Sad bi pijuckali kavu na suncu i akumulirali vitamin D koji se pokazuje korisnim u jačanju imuniteta u pandemijskom vremenu. Ali oni ne jačaju imunitet, nego sve snažnije napadaju konkurenciju, konkretno mene, što pokazuje da ni sami nisu baš sigurni u svoju anketu. No to su njihovi problemi, a ja se ne želim baviti njima, nego građanima i županijom. Računam na glasove svih koji razumiju da moramo početi raditi na rješenjima za sljedeća desetljeća, a ne da bude “drži vodu dok majstori odu”. A takvih je svjesnih birača jako puno, sasvim dovoljno za pobjedu na ovim izborima.

Izbori će se održati unatoč visokim brojkama oboljelih od COVID-19. Takva situacija posebno otežava kampanju manjim strankama i njihovim kandidatima. Mislite li da je izbore trebalo odgoditi?

Kad razmišljam o datumu održavanja izbora, jedino na što mislim su zdravlje i sigurnost ljudi. Možemo li jamčiti da će tjedan, dva ili tri kasnije situacija biti sigurnija za zdravlje birača? Ne znam, ali svakako očekujem od Vlade da ne vodi računa o stranačkim interesima, nego isključivo o građanima. Uvijek postoji opcija uvođenja elektroničkog glasovanja i vladajući bi i o tom rješenju trebali razmisliti. Mi u Mostu spremni smo za izbore u svakom trenutku jer svaki dan istim intenzitetom radimo za boljitak Hrvatske i svih njezinih ljudi. Ne prilagođavamo svoju politiku izborima, nego potrebama ljudi i nacionalnim interesima.

Kako planirate voditi kampanju usred trećeg vala epidemije?

Dosad je bilo puno razgovora s građanima uz poštivanje epidemioloških mjera. Iznijeli su mi dosta lokalnih problema i specifičnih situacija za koje moj tim i ja pronalazimo rješenja i potom ih predstavljamo na tiskovnim konferencijama i putem digitalnih kanala. Nastavit ću s takvom kampanjom do izbora jer vidljivo je da daje rezultate. Građani su zadovoljni jer konačno ih netko sluša s punom pozornošću, ja sam i više nego zadovoljan jer puno toga naučim iz kontakta s njima, a i vladajući su zadovoljni jer od mene saznaju temu svoje sljedeće tiskovne konferencije ili videa na Facebooku. Kako ja izađem s nekim problemom i našim rješenjima, tako HDZ sutradan objavi da upravo to rješava. Trideset godina bilo im je malo, treba im još samo koji dan. Da skratimo postupak, najbolje bi bilo da ja kao župan dajem naloge, a da oni to ovako ekspresno rješavaju.

U pretkampanji ste se protivili centru za gospodarenje otpadom u Lučinu Razdolju. Kako biste vi riješili gospodarenje otpadom na području županije?

Lučino Razdolje prijeti da bude izvor smrada i bolesti poput Marišćine u Primorsko-goranskoj ili Kaštijuna u Istarskoj županiji, što je nedopustivo. Katastrofu koju bi ovakav projekt izazvao u Malostonskom zaljevu plaćale bi buduće generacije. Županija mora napraviti studiju utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš, ali ozbiljnu i neovisnu studiju, a ne skupo plaćeni partijski pamflet. Kao župan nikako ne bih dopustio otvaranje ovog centra ni u kojem obliku dok jedinice lokalne samouprave ne sagrade sortirnice i kompostane te uvedu odvojeno prikupljanje svih komponenti otpada. Ono što Dubrovačko-neretvanskoj županiji nedostaje, a što želim poticati, jest otvaranje postrojenja za obradu sekundarnih sirovina iz otpada, ponajprije reciklažu plastike. Ova županija ima znanja i kvalificiranih ljudi koji cijeli taj sustav mogu urediti puno uspješnije.

Glasno ste kritizirali i županijsku zdravstvenu politiku i tražili smjenu ravnatelja Opće bolnice u Dubrovniku. Što biste vi kao župan učinili da popravite razinu zdravstvene skrbi u županiji?

Nekoliko je ključnih problema. Prvi je podobnost ispred sposobnosti i to moramo promijeniti. Ne može netko tko je dokazano loš menadžer biti na čelu bolnice i nastavljati svojim lošim upravljanjem činiti štetu. Može se puno uspješnije od onoga kako se sad upravlja OBom Dubrovnik. Bolnica ubrzano gubi specijaliste i zbog toga puno troši na gostujuće liječnike da bi se zadržala kakva-takva razina usluge, akumulira golem dug i dovodi u pitanje buduću nabavu lijekova, a hitni prijam ima iznimno nisku učinkovitost. Mi želimo privlačiti specijalizante jasnijim i pravednijim planovima i uvjetima specijalizacije, a specijaliste boljim radnim uvjetima i poticajnom stanogradnjom za zdravstvene djelatnike. Sad imamo odljev liječnika i pacijenata, moramo uspješnije posložiti zdravstvenu skrb da bismo privukli zdravstvene djelatnike i vratili povjerenje pacijenata. Što se tiče helikopterske hitne pomoći, pozdravljam njezino ustrojavanje, što sam i sam tražio, i pozivam vladajuće da je zadrže i nakon izbora.

Most je izgubio puno nezavisnih načelnika i gradonačelnika koji su na izborima 2017. bili dio vaše platforme. Što stranka očekuje od ovih lokalnih izbora?

Kakav biste rezultat smatrali uspjehom? Kao jaka parlamentarna opcija izabrali smo drukčiji način funkcioniranja koji je bio nužan da bi Most trajno ostao važan politički faktor. Posljednji parlamentarni izbori pokazali su da smo bili u pravu i Most je još jednom ostvario dobar rezultat. Neki su ljudi imali drukčiju viziju i ja im želim svako dobro. Na ovim lokalnim izborima već sad se vide znatni pomaci – vrlo smo konkurentni u nekim sredinama u kojima prije četiri godine nismo bili, terenski smo bolje posloženi i vjerujemo u bolji rezultat nego 2017.

Nudite i bespovratna sredstva malim poduzetnicima, OPG-ovima, ugostiteljima i povremenim prijevoznicima. Može li to oporaviti dubrovačku regiju nakon COVID krize?

Županija je previše ovisila o turizmu, a sad kad turizma nema, ljudi su ostavljeni na cjedilu. Godinama se gradilo kulu od karata, a sad kad se srušila, vladajući okreću glavu. Budućnost moramo uspješnije strateški planirati, moramo promijeniti model funkcioniranja, ali pritom nitko ne smije ostati nezaštićen i na cesti bez prihoda. Briga za čovjeka temelj je svakog uspješnog modela upravljanja pa će tako biti i u našoj županiji.

