Sutkinja upozorila Todorića zbog ponašanja: 'Ja s odvjetnikom neću surađivati'

– Ovo je nula. Ovo je sramota. Znate da u zadnje tri godine otkad mi se ovo događa nikada nisam komentirao tužiteljstvo i sud. Nije problem ako tužiteljstvo ne razumije materiju, nego kada tu nebulozu prihvati sud. A to se sada dogodilo. Danas smo ovdje zbog jedne privatne transakcije na kojoj smo svi zaradili. Tu optužnicu nisam pročitao. I neću. Ne zanima me. Ja sam čist da čistiji ne mogu biti – rekao je Ivica Todorić u svom “obračunu” sa svima, koji je u četvrtak počeo koju minutu poslije devet sati u jednoj od sudnica zagrebačkog Županijskog suda.

Prvi postupak

Bivši vlasnik Agrokora i nekada najmoćniji čovjek u državi na sud je došao da bi sjeo na optuženičku klupu u prvom postupku u kojem mu suđenje počinje. Riječ je o postupku u kojem ga tužiteljstvo tereti da je s Antom Huljevom, Piruškom Canjugom i švicarskom državljankom Nicole de Rossi oštetio Agrokor za 1,2 milijuna eura.

Prema optužnici, toliki je iznos izvučen iz Agrokora te je završio na računu švicarske tvrtke Sigman Invest AG. Konkretnije, Agrokor je Švicarcima ispostavio račun za savjetodavne usluge, no tužiteljstvo tvrdi da te usluge nisu obavljene. Todorić niječe krivnju, a rasprava je jučer od početka krenula u pomalo krivom smjeru. Naime, Todorić je na sud došao bez odvjetnika, jer su njegovi dosadašnji odvjetnici Jadranka Sloković i Čedo Prodanović 25. veljače sudu poslali dopis u kojem su naveli da su obostrano prekinuli suradnju. No kako je riječ o optužbama za koje se prema zakonu mora imati odvjetnik, sutkinja Maja Štampar Stipić upitala je Todorića hoće li angažirati novog odvjetnika.

– Neću, a razloga za to je više – kazao je vrlo rezolutno Todorić.

– Onda će vam sud postaviti odvjetnika po službenoj dužnosti – kazala je sutkinja.

– Možete vi meni postaviti koga hoćete, no ja s njim neću surađivati – odgovorio joj je Todorić.

– Ne možete tako razgovarati u sudnici. Odvjetnika morate imati jer je to po zakonu. Kako kažete da ne želite sami izabrati odvjetnika, sud će vam postaviti nekoga po službenoj dužnosti i to će biti prva slobodna osoba s liste – replicirala mu je sutkinja.

No Todorić je pri svojim navodima da ne želi nikakvog odvjetnika ostao i nakon što je rasprava odgođena, samo je sada svoje argumente objašnjavao novinarima, a ne sutkinji.

– Ne želim odvjetnika, branit ću se sam. A kako Plenković u ovoj zemlji sa svime dirigira, možda bi mi on trebao postaviti nekog odvjetnika. Šavorića recimo? (Boris Šavorić spominjao se u aferi vezanoj za Borg grupu, op. a.) – pokušao je ironičan biti Todorić.

Na bezbrojna novinarska pitanja zašto ne želi imati odvjetnika, Todorić je odgovarao neodređeno da bi potom rekao:

– Nisam kriv i nemam se od čega braniti. Pa što vi mislite da bi se netko odrekao odvjetnika poput Jadranke Sloković i Čede Prodanovića, najboljih odvjetnika u ovom djelu Europe, da je kriv? Nisam kriv i meni odvjetnik ne treba.

Rješenje za iseljavanje

Bivši vlasnik Agrokora potom je pomalo nepovezano govorio o svemu i svačemu, a najviše o svojoj svojevrsnoj “nemezi”, premijeru Andreju Plenkoviću. Plenkovića je ponovno optužio da mu je oteo tvrtku “koja nije bila ni u kakvim problemima”, a dotaknuo se i svojih političkih ambicija te općenito političke situacije u zemlji.

– Ova je optužnica podignuta prije zadnjih izbora, a suđenje počinje prije novih izbora. Plenković me stalno stavlja pred zid i hoće me prljati. Zašto? Pa da bi pokrili svoje prljave radnje i štetu koju rade hrvatskom narodu. Ozbiljno razmišljam da se uključim u politiku, i to već na ovim izborima, jer nam je ova zločinačka organizacija uništila državu i moralno i društveno i ekonomski – kazao je Todorić.

Osim političkih poruka, Todorić je premijeru ponudio i jedno “rješenje” koje bi trebalo, kako tvrdi, spriječiti iseljavanje iz zemlje.

– Stalno hoda okolo umjesto da ode na autobusni kolodvor i pogleda sve te mlade ljude koji odlaze. Može probušiti gume na autobusima kojima odlaze i to spriječiti – kazao je Todorić.

Suđenje bi se trebalo nastaviti koncem travnja do kada će se znati i tko je Todorićev odvjetnik po službenoj dužnosti. Do tada možda bude okončana i istraga za aferu Agrokor, u kojoj ga se tereti za štetu od 1,1 milijardu kuna.