Tko stoji iza novih dojava o bombama u školama? Cvrtila: Terorističke organizacije ne prijete, one djeluju

Jutro u hrvatskim školama krenulo je evakuacijama, izlaskom policije na teren te prijetećim mailovima. Na adrese škola u Splitu, Zagrebu, Zadru i u drugim gradovima Hrvatske stigle su dojave o eksplozivnim napravama, a sve provjere do podneva pokazale su ove prijetnje - lažnima. Već poznati scenarij odvija se i ovog četvrtka, a tko bi mogao stajati iza ovakvih mailova koji šire strah i paniku među đacima, učiteljima, kao i roditeljima, prokomentirali smo sa stručnjakom za sigurnost i kriminalistom Željkom Cvrtilom.

- To je nekakva sinkronizirana situacija širenja lažnih vijesti i panike, a stoji li iza toga teroristička organizacija, ili je to nekakav školarac kojem se ne da na ispit pa je riječ o dječačkoj nepodopštini, teško je reći. Policija to mora vidjeti, a neće ni znati dok ne nađe počinitelja - kaže Cvrtila, dodavši kako je više faktora koji se provjeravaju. Ovoga puta u porukama prijetnje spominjao se i Alah i islam, što budi strah od potencijalnih napada.

- Moraju vidjeti je li tekst pisan na arapskom, ili je na nekom drugom jeziku; otkud je ta prijetnja došla; jesu li tu samo hrvatske škole u pitanju... S druge strane, terorističke organizacije ne prijete često, nego najčešće djeluju. Ne čini mi se ovo kao nešto ozbiljno i da bi moglo biti riječi o terorističkoj organizaciji, već mislim da je riječ o drugim motivima - dodaje. Je li se nešto promijenilo u posljednjih nekoliko mjeseci i bismo li trebali biti zabrinuti da bi Hrvatska mogla biti na meti nekih terorističkih organizacija, pitali smo Cvrtilu, u što on ne vjeruje.

- Ma ne, ne vidim da se nešto promijenilo. Nasuprot, mislim da smirivanje situacije u Gazi dovodi do smanjenja tenzija. Naravno da je Hrvatska potencijalna meta kao članica EU-a i NATO-a jer daje određenu potporu Ukrajini i Izraelu, ali mislim da nismo na nekakvom visokom mjestu rizika. Puno je bitnijih i značajnijih zemalja u Europi koje su direktno uključene, za razliku od Hrvatske koja daje uglavnom načelnu potporu i potporu - kaže, ali upozorava:

- To što netko spominje Alaha, to može biti sasvim deseta stvar. Mogu biti i Rusi, shvaćate? Međutim, ne čini mi se ovo nešto ozbiljno jer najčešće, nažalost, terorističke organizacije djeluju prije nego što prijete.

Cvrtila je skeptičan i oko pomisli da bi terorističke organizacije prvo ciljale djecu u školama, u slučaju eventualnog napada.

- Ni to mi nije baš previše vjerojatno. Prije bi, za početak, bile napadnute neke vojno-policijske organizacije. To uglavnom kreće od takvih situacija, netko koga direktno žele oslabiti, ali ponovno, ne vidim da bi Hrvatska tu bila relevantna - kaže. Izlaz iz ovih situacija koje izazivaju agoniju kako za učenike, pa tako i za učitelje i drugo osoblje koje mora pratiti proceduru svaki puta kada stigne prijeteći mail - a kojeg može poslati baš svatko - Cvrtila naglašava i vidi u prevenciji.

- Nekakvo rješenje bi bilo da se škole osiguravaju kao sudovi pa bi puno bila manja vjerojatnost da je netko nešto uspio unijeti jer postoji kontrola na ulasku. Bez obzira što postoje zaštitari u školama, oni ne pregledavaju sve koji ulaze. No, u ovakvim situacijama gdje netko pošalje mail rješenje je pronaći počinitelja. Pogotovo ako su iz Hrvatske i ako je to napravljeno iz obijesti. Generalno je najbolja prevencija pronaći i kazniti počinitelja. Maknuti ga s ulice ili ga drastično kazniti pa će idući put razmišljati hoće li napraviti tako nešto. Policija je tu sad dosta neučinkovita, no iz nekih drugih razloga - zaključuje Cvrtila.