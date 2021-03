Tko je Zlata Đurđević: Ona bi mogla biti Milanovićev adut za predsjednicu Vrhovnog suda

Premijer Andrej Plenković najavio je za danas sastanak sa šefovima stranaka vladajuće koalicije u vezi s novim scenarijem oko izbora predsjednika Vrhovnog suda, a za koji je uvjeren da će biti prihvatljiv i vladajućoj većini i predsjedniku Zoranu Milanoviću. S tim da će se i dalje inzistirati na poštovanju zakona i Ustava.

Uskoro će dati ime kandidata

Međutim, čini se da je predsjedniku prihvatljiv jedino scenarij koji je već najavio – da izravno primijeni Ustav i Saboru predloži kandidata mimo zakona i aktualnog javnog poziva. Štoviše, zamjera premijeru da je izišao iz okvira svojih ovlasti.

– Možda on ima scenarij za dosta stvari koje su u njegovoj nadležnosti, ali to nije moj posao, a ovo nije njegov posao – kazao je predsjednik države. Najavio je da će s Plenkovićem razgovarati kao s predsjednikom najveće parlamentarne stranke, ali isključivo kako bi mu priopćio ime kandidata, što namjerava učiniti vrlo brzo, vjerojatno tijekom ožujka.

– Sabor potvrđuje prijedlog predsjednika RH, to jasno i kristalno piše u Ustavu, samo ga treba izravno primijeniti, a ne petljati i izmišljati zakone kojima se predsjedniku praktički gura štap pod noge. A zakon koji je donesen protivno izričitoj odredbi hrvatskog Ustava, neka ga ukinu kao da nikada nije postojao – poručio je Milanović, uvjeren da bi kršio Ustav kad bi postupao po izmjenama Zakona o sudovima. Do mišljenja ustavnopravnih stručnjaka kao ni preporuka GRECO-a, čini se da ne drži.

– Kada bih svaki put kad sam u dilemi morao trčati nekom po mišljenje što piše u Ustavu, pa kog sam se vraga onda kandidirao za predsjednika? Zašto me hrvatski politički narod izabrao i zašto sam prisegnuo da ću štititi valjda nešto što poznajem – kazao je Milanović.

Premijeru je poručio i da će mu, nastavi li se uplitati u njegove ovlasti, uzvratiti istom mjerom i “imati grandiozne vikend snove o stvarima koje su u njegovoj nadležnosti”. Milanović je svjestan da predsjednik VS-a sam može malo učiniti, ali “želi da i to malo krene u akciju” jer, kaže, do sada ni to nije vidio.

Analizirajući tko bi mogao biti predsjednikov adut, zaključili smo da bi idealan prijedlog za njega bila prof. dr. sc. Zlata Đurđević, predstojnica Katedre za kaznenoprocesno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu. Na nedavnom brifingu u Uredu predsjednika rečeno je da će predsjednik kandidata predložiti “najkasnije u lipnju, a možda i ranije”. Prof. Đurđević rezervna je hrvatska kandidatkinja za sutkinju Europskog suda za ljudska prava, uz troje glavnih kandidata, sutkinju Ustavnog suda Lovorku Kušan, suca Vrhovnog suda dr. sc. Marina Mrčelu i predstojnika Katedre za kazneno pravo PF u Zagrebu prof. dr. sc. Davora Derenčinovića.

Na mrežnim stranicama ESLJP-a izbor je predviđen upravo za lipanj, s tim da mu prethode razgovori pred stručnom komisijom koja će Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe predložiti hrvatskog predstavnika. Kao rezervna opcija hrvatske Vlade, Đurđević bi – najkasnije u lipnju, a možda i prije – mogla biti slobodna da je predsjednik predloži za čelnu poziciju u sudstvu. Zakonske kriterije ispunjava. Svojedobno je stažirala na Županijskom sudu u Zagrebu i 1994. je položila pravosudni ispit. Uostalom, kvalifikacije za najvišu funkciju u pravosuđu i visoke moralne kvalitete traže se i za suca ESLJP-a. Osim toga, Đurđević je bila i kandidatkinja Plenkovićeve Vlade za Međunarodni kazneni sud. Predsjedniku Milanoviću idealan bi izbor mogla biti i jer se uklapa u njegovu formulu danu u obliku predizbornog obećanja, kad je rekao da osoba koja će biti kandidirana za predsjednika VS-a mora biti beskompromisna, moralno besprijekorna i najbolja, a ne najpodobnija. Đurđević je članica Državnoodvjetničkog vijeća, Povjerenstva za azil RH, članica stručnih skupina za izmjene zakona, te domaćih i međunarodnih stručnih udruženja, govori engleski, njemački i francuski...

Ulazila u polemike

Znameniti “tajni izvor iz Milanovićeve Vlade” svojedobno je skandalizirao odluku Vrhovnog suda o izručenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača Njemačkoj zbog udbaške likvidacije Stjepana Đurekovića riječima: “Hrvatski sudovi ne žele provoditi hrvatske zakone”. Tada je i prof. Đurđević tvrdila da je odluka Vrhovnog suda protivna Ustavu.

Milanovićeve simpatije mogla je osvojiti i jer je s profesorima Alanom Uzelcom i Đorđem Gardaševićem tvrdila i da je odluka Visokog prekršajnog suda kojom je Marko Perković Thompson oslobođen za uzvik “Za dom spremni” u Čavoglavama – protuustavna. Kritizirala je i odluku Ustavnog suda u slučaju Ive Sanadera. Polemizirala je i sa zamjenikom predsjednika VS-a Marinom Mrčelom na stranicama Večernjaka jer ona, suprotno stavu VS-a, smatra da je uvođenjem Visokog kaznenog suda zadan posljednji težak udarac ulozi koju najviši sud ima po Ustavu. Dok Mrčela i VS dijele stav da će upravo to oživotvoriti ustavnu ulogu VS-a. Doduše, ulazila je i u polemike s Milanovićevom Vladom i njegovim ministrom Orsatom Miljenićem vezano za izmjene “lex Perković”, a ni u slučaju Janafa nije išla Milanoviću na ruku, rekavši da državni vrh ne smije znati za tajne izvide bez obzira na to jesu li od državne važnosti.

