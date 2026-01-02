Šok u Varaždinskoj županiji: Majka sjekirom napala vlastitog sina

Majka (50) optužena je za teški pokušaj ubojstva 31-godišnjeg sina, a optužnicu je protiv nje podigao ŽDO Varaždin koji je naveo i da je motiv pokušaja ubojstva bilo koristoljublje. Prema optužnici, 50-godišnjakinja se tereti da je 20. kolovoza 2025. ušla u sobu 31-godišnjaka u obiteljskoj kući na području Varaždinske županije, nakon čega mu je sjekirom zadala više udaraca po glavi, vratu i leđima. Nanijela mu je višestruke lakše ozlijede, a sin se uspio obraniti te pozvati policiju.

A zbog nanošenja teške ozlijede sa smrtnom posljedicom optužen je 38-godišnjak, a optužnicu je protiv njega podigao ŽDO Slavonski Brod. Tereti ga se da se 21. rujna 2025. na području Slavonskog Broda, fizički sukobio s 48-godišnjakom kojeg je tako snažno udario šakom u glavu da ga je oborio na tlo. Nakon toga ga je nastavio tući nogama i šakama po glavi i tijelu. Zbog toga je 48-godišnjak zadobio ozlijede opasne po život te je zbog tih ozljeda i svog narušenog zdravlja naknadno preminuo. Osumnjičenom 38-godišnjaku je produljen istražni zatvor koji mu je određen zbog opasnosti od ponavljanja djela.