Radnicima je plaćao kredite, bio je poduzetnik godine, a sad je pao u novoj aferi s novcem EU

Jedan od onih kojima je policija došla na kućna vrata po nalogu Europskog javnog tužitelja zbog sumnje u malverzacije novcem iz EU fondova je i poznati hrvatski poduzetnik Đuro Horvat. On je rođen je u Draškovcu 1943., gospodarstvenik je i inovator, osnivač i vlasnik tvrtke Tehnix. Diplomirani je ekonomist.



Do osnutka tvrtke Tehnix dvadeset i pet godina bio je voditelj proizvodnje u tvornici „Rade Končar“ u Donjem Kraljevcu. Tehnix se od 1991.godine do danas razvio u vodeću ekoindustriju u Europi i svijetu na području projektiranja, proizvodnje i servisiranja strojeva, opreme i tehnologija za zaštitu okoliša te gospodarenje otpadom. Kao gospodarstvenik, poduzetnik, inovator i izumitelj, Horvat je primio niz nagrada i priznanja za svoj inovativni rad i djelovanje na području zaštite okoliša.