Tko je Tyler Robinson? Objavljeni detalji o mladiću osumnjičenom za ubojstvo Charlieja Kirka

Tyler Robinson, navodni ubojica američkog konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, uhićen je u četvrtak navečer i javno identificiran u petak. AFP prenosi što se zna o njemu. Tyler Robinson (22) dugo je živio s obitelji u okrugu Washington, na krajnjem jugozapadu savezne države Utah, u blizini granice s Nevadom i Arizonom, rekao je guverner države, Spencer Cox.

Osnovnu i srednju školu završio je u gradu St Georgeu i nema kazneni dosje u državi, po američkim medijima. "Trideset i tri sata molio sam se da to ne bude jedan od nas, nego netko tko je došao iz druge države ili druge zemlje", rekao je guverner u vezi ubojstva Charlieja Kirka, ustrijeljenog u srijedu u vrat na javnoj debati na sveučilišnom kampusu u toj državi.

"Ali to se dogodilo ovdje i bio je jedan od nas", rekao je. Na društvenim mrežama objavljene su fotografije njegove majke Amber s obitelji. Tyler je najstariji od tri sina. Nakon što je 2021. završio srednju školu, kratko je, samo jedan semestar te godine, studirao na Državnom sveučilištu u Uti.

Politička afilijacija nepoznata

Tyler Robinson je kao birač registriran u toj većinski republikanskoj državi, ali njegova politička afilijacija nije poznata. Član obitelj rekao je da je zadnjih godina postao više zainteresiran za politiku, rekao je guverner Cox. Taj član obitelji rekao je da je u nedavnom razgovoru s rođakom Tyler spomenuo skori Kirkov dolazak i izrazio svoje neslaganje s njime i njegovim jako konzervativnim stajalištima. Antifašističke poruke pronađene su na streljivu otkrivenom nakon ubojstva, rekao je Cox. "Ej, fašista! Ulovi ovo!" pisalo je na tri neiskorištena metka, a na jednom je bio urezan refren poznate antifašističke pjesme "Bella ciao".

Obitelj ga je prijavila vlastima

Članovi njegovi obitelji prijavili su ga vlastima. U četvrtak navečer, po guverneru, "član obitelji" sumnjivca rekao je prijatelju koji je zatim kontaktirao vlasti kako bi ih obavijestio da im je "Robinson priznao ili dao naslutiti svoju upletenost" u ubojstvo. Uhićen je u četvrtak navečer oko 22 sata po mjesnom vremenu nakon potrage koja je trajala 33 sata, rekao je direktor FBI-ja Kash Patel.

Guverner savezne države Utah izjavio je da su istražitelji doznali kako je obitelj Tylera Robinsona s njim razgovarala o razlozima zbog kojih nisu voljeli Charlieja Kirka i njegova stajališta. Prema njegovim riječima, "član obitelji također je izjavio da je Kirk pun mržnje i da širi mržnju". Cox je istaknuo i da su poruke koje je Robinson slao svom cimeru otkrile elemente navodne zavjere. "Sadržaj tih poruka uključivao je poruke povezane s kontaktom 'Tyler' u kojima se navodi potreba za preuzimanjem puške s mjesta ostavljanja, ostavljanjem puške u grmu, poruke vezane uz vizualno promatranje područja gdje je puška ostavljena i poruku koja se odnosi na to da je puška ostavljena zamotana u ručnik", rekao je.

Dodao je kako zasad nema pokazatelja da je netko drugi bio uključen, ali istraga se nastavlja. Osumnjičenik se trenutačno nalazi u pritvoru u okrugu Washington, na jugu Utaha, udaljenom tri do četiri sata vožnje od Orema, gdje živi njegova obitelj. Sky News navodi da su potvrđeni školski zapisi koje je 2020. godine objavila njegova majka, a oni pokazuju da je imao prosjek ocjena 4,0 – ekvivalent čistim peticama. "Ovaj dečko je genijalac", napisala je. Susjeda obitelji, Kristin Schwiermann, opisala ga je kao "pametnog", "tihog" i osobu koja "nikada nije uzrokovala probleme".

Prikupljeni su i tragovi obuće, kao i otisci dlana i podlaktice radi daljnje analize. Stručnjak za vatreno oružje David Dyson izjavio je za Sky News da je napadač morao imati određenu razinu vještine jer je, sudeći prema udaljenosti s koje je pucao, "hitac mogao biti izazovan za nekoga bez iskustva, ali nije velika udaljenost za osobu koja ima praksu".

Miles Meloni, četrnaestogodišnjak koji živi u istom susjedstvu kao i obitelj Robinson, rekao je da je pratio rad Charlieja Kirka i da osjeća „veliku tugu“ kako za Kirkove, tako i za Robinsonove, prenosi The Guardian. Istaknuo je da ga posebno brine političko nasilje u zemlji u kojoj odrasta. „Želim vidjeti promjenu“, rekao je Meloni. „Mislim da ljudi poput ovog, ako obitelj vidi bilo kakav napredak prema ovom stavu, trebaju povrijediti ljude, da njihovo dijete, član obitelji, prijatelji, bilo tko, treba potražiti pomoć.“

Dodao je i da se nada da ovaj događaj neće narušiti sliku o njegovoj državi. „To je jednostavno nešto što mislite da se ovdje ne bi dogodilo“, rekao je Meloni. „Ne dopustite da vam ovo pokvari pogled na Utah.“

Nadalje, Daily Mail piše da je 22-godišnji Tyler Robinson, osumnjičen za ubojstvo konzervativnog aktivista Charlieja Kirka, odrastao u obitelji koja snažno podržava Donalda Trumpa. Njegova baka Debbie Robinson (69) prvi put je progovorila za medije, rekavši da je šokirana optužbama protiv unuka kojeg opisuje kao tihog i povučenog mladića koji „nikada“ nije spominjao politiku.

„Moj sin, njegov otac, je republikanac za Trumpa“, rekla je Debbie, dodajući da je većina obitelji republikanska. „Tyler je najsramežljivija osoba. Nikada, baš nikada sa mnom nije razgovarao o politici.“ Policijski izvori potvrdili su da ga je vlastima prijavio otac Matt Robinson, koji radi u obiteljskoj građevinskoj tvrtki. Debbie tvrdi da Tyler nikad nije posjedovao niti koristio oružje: „Iskreno, ne mislim da je ikada pucao iz pištolja. Ne postoji način da je mogao biti tako dobar strijelac.“