Tko je teologinja čije je gostovanje u Dubrovniku izazvalo neslaganje između dvojice biskupa?

Je li Tina Beattie (64) jedna od najpoznatijih teologinja današnjice, neki će dodati pridjev feministička, heretičarka, kako ju je nazvao mostarski biskup Ratko Perić u pismu biskupu Mati Uziniću jer se “zauzima za kontracepciju, rani abortus, ređenje žena, brakove istospolnih parova, dokidanje celibata” ili teologinja i katolkinja koja ne dijeli sve stavove Katoličke crkve o nekim osjetljivim pitanjima o kojima postoje prijepori u društvu i među vjernicima? Beattie sljedeći tjedan treba biti predavačica na Ljetnoj školi teologije Dubrovačke biskupije na temu “Teologija u pluralnom društvu”.

Praktična katolkinja

To što Beattie, profesorica Katoličkih studija na Sveučilištu Roehampton u Londonu i majka četvero djece, nije za zabranu pobačaja, nije za to da se sili žene da iznesu neželjenu trudnoću i da ih se demonizira zbog pobačaja, ne znači da ga smatra poželjnim u društvu. Inače, nikad ne bi napisala da je pobačaj nasilan, bolan, traumatičan i uključuje uzimanje života te da treba biti rijedak, legalan i siguran. Također, navela je i da sama nikad nije pobacila. Beattie je rođena u obitelji škotskih prezbiterijanaca, a na katoličanstvo je prešla u 31. godini, no neki joj i kod nas i u svijetu spočitavaju da je liberalna, da nikad nije prihvatila nauk Katoličke crkve i postala prava katolkinja.

Ne predstavlja se kao katolička teologinja, nego akademska teologinja i praktična katolkinja. U svojem radu bavi se odnosom između katoličke tradicije i suvremene kulture, pitanjima spolnosti i reproduktivne etike, katoličkog socijalnog nauka i ženskih prava.

Kad je Irska na referendumu legalizirala pobačaj, Beattie je među ostalim pisala: “Nikada nisam očekivala da ću osjetiti tako dubok, turoban, miran osjećaj ispravnosti u vezi s glasom ‘da’. Glas ‘da’ nije razlog za slavlje.

To je ‘da’ poštovanju slobode savjesti i moralne autonomije žena u situacijama u kojima se nijedna žena ili djevojka ne bi trebala naći, bez obzira na okolnosti u kojima je začela i razloge zbog kojih ne želi iznijeti trudnoću. Pobačaj je nasilan, ružan i bolan. Završava lepršanje ljudskog života i ostavlja ožiljak na duši žene... Sada se obrazujmo – muškarci i žene, dječaci i djevojčice – o ljubavi i seksualnosti, slobodi i dostojanstvu, odgovornom roditeljstvu i pouzdanoj kontracepciji. To znači boriti se protiv pobačaja. Kriminalizacija pobačaja ne spašava bebe”, napisala je, dodajući da u siromašnim zemljama u kojima je pobačaj nezakonit, on i dalje uzrokuje smrti i ozljede žena i djevojčica te ne pokazuje znakove pada.

Istospolni brakovi

Beattie je bila supotpisnica pisma u The Timesu 2012. koje je sugeriralo da je „prikladno za katolike da, služeći se potpuno informiranom savješću, podupru zakonsko proširenje građanskoga braka na istospolne parove“. Poslije je u izjavi navela da pismo nije obvezivalo nijednog potpisnika da bude za istospolni brak ili protiv njega i da je to bilo iznošenje argumenta o načelima za katolike s dobrom savješću da uzmu niz različitih pogleda na pitanja socijalne politike kao što su istospolni brakovi, čak i ako se ne podudaraju sa stavovima hijerarhije.

Beattie zasigurno zna da Crkva neće odustati od svojeg nauka o pobačaju i da ne može priznati homoseksualne brakove, a i iz pisma je očito da se govorilo o civilnim brakovima. A rasprave o zaređivanju žena i ukidanju celibata nisu novina u Crkvi i izvan nje.

