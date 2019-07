Mandurić odgovorio na prozivke: 'Nevjerojatno! Neka mi pokažu gdje sam to rekao?'

Svećenik Ivan Ike Mandurić ponovno se oglasio na Facebooku nakon što je njegov raniji status o muškarcima izazvao negativne reakcije u dijelu javnosti.

U prvom postu na Facebooku (FB) pod naslovom "Gdje su nestali muževi?" kojim je muškarce pozvao da se prijave na srpanjski kamp Kupreška vrata Mandurić je između ostalog napisao: "Muškarac stisnut u četiri zida vlastitoga doma nikada neće spoznati što u sebi nosi. U takvom prostoru on je inferioran ženama, pa jedino što može postići jest da je svednevice razočarava". "Ako muškarac dopusti da mu žena kaže kakav treba biti, on samo može postati loša žena. On se i pred materom i pred svim ženama mora izboriti za svoj poziv da bude muškarac: ratnik, lovac, fajter, političar, aktivist, lider, vođa, vladar...", napisao je također Mandurić.

Mandurić je jučer objavio drugi post, nazvan "Kamp na Kupresu (drugi put)", u kojem je reagirao na prozivke.

"Tko je pozvan danas brinuti o ugroženima, nasilju, nepravdama, lošim sustavima i zakonima, korupcijama i nepotizmu, lošim odlukama političara i njihovom bahatošću, neljudskošću, njihovom lošom brigom o ugroženima, obespravljenima, zapostavljenima? Netko mora o tome brinuti, ili će život postati nemoguć. Ali tko? Tko – ako se svaki muž mora baviti samo svojom ženom i djecom, i tek time da pere, čisti, usisava, igra se… Gdje su nam onda lideri društva, gdje je onda herojstvo?", napisao je Mandurić.

Dodaje kako mu neki podmeću kako zagovara da muž ne bi smio prati, kuhati, čuvati svoje dijete, i slično.

"Nevjerojatno! Neka mi pokažu gdje sam to rekao? To je jednostavno nemoguće jer nekoliko mojih bliskih prijatelja upravo ovih dana sjedi doma i čuva djecu jer im žene rade, i s njima o tome rado pričam. A što bi drugo trebali raditi? Poznajem ih jako dobro, i to su za mene pravi očevi i muževi. Takav i treba biti: onaj koji svojoj ženi pomaže u svemu što je god potrebno, kao i ona njemu. Naravno da će nekim poslovima upravljati on, nekima ona. A koji su to, nemam pojma, i time se ne bavim", napisao je Mandurić.

"Moja temeljna poruka jest kako se uloga muža ne može iscrpiti samo u međuobiteljskim relacijama i samo u obiteljskim dužnostima. Muškarac (a i žena, naravno) su pozvani na puno toga i izvan obitelji. I ako na to ne odgovore, neće ispuniti ni svoju očinsko - majčinsku dužnost, jer ona podrazumijeva i to. Svaki zreo i odgovoran muškarac prepoznaje zadaću da, baš za nju i njihovu djecu, uredi svijet koji će biti bolji nego što jest, i po toj svojoj uređenosti, postati još više dostojan i nje i njihove djece. Koji muž to ne bi želio promijeniti?", nastavlja Mandurić, dodajući kako muškarci mogu puno više.

"Kao da današnji muškarac još ne shvaća da, umjesto ratišta i ratovanja oružjem i teških fizičkih poslova koje su nekada mogli raditi samo muškarci, sada svoje mjesto treba tražiti u novim vrstama ratova: u angažiranosti u društvu, i koliko oni danas mogu biti „muški“ posao", napisao je.

Mandurić se prisjetio i Jean-Michela Nicoliera, francuskog dragovoljca u Domovinskom ratu, kome je jučer bio rođendan. Uz tekst je objavio i pjesmu Heroj ulice Prljavog kazališta, čije je stihove također citirao u statusu.

