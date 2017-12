Tko je sretni dobitnik 4,4 milijuna eura, mogao bi biti i iz Hrvatske

Sedmica na lotu izvučena je u Srbiji , točnije u Odžacima. Sretni dobitnik osvojio je 4,4 milijuna eura.

Jedan taksista je svojim statusom na Facebooku odao da je upravo on taj dobitnik. No, njegova supruga je sve to demantirala.

Navodni milijunaš napisao je na Facebooku da je dobio veliki novac, a onda je status izbrisao. Radi se o taksistu iz Odžaka koji vozi mini-bus za Slovačku. Za Kurir je rekao kako nema što posebno slaviti jer posao ne može čekati. Radi isto što je radio i prije nego je osvojio dobitak, piše Kurir.

- Sjedio sam s kumom kad je bilo izvlačenje. Prvi put u svom životu sam uplatio loto. Nisam ništa očekivao. Kad su me izvukli, nije bilo nikakve posebne reakcije. Kum me je gurnuo i viknuo: 'Čovječe, dobio si ‚sedmicu!' Ja sam mu samo rekao: 'Kume, to meni nije potrebno. Cijeli život živim bez sedmice, pa ću živjeti i dalje.' Ujutro sam nastavio raditi posao koji volim jer se ne osjećam kao nikakav milijunaš, to je čista sreća - ispričao je R. J.

Javila se potom i njegova supruga.

- Ljudi, nema nikakvih milijuna, nemojte me zvati. Kao da ne poznajete mog muža. U životu loto nismo ni igrali, a onome tko je zaista dobio čestitam od srca i neka ih troši pametno u zdravlju i veselju!!! - napisala je na Facebooku.

Djelatnica na kiosku u kojem je uplaćena dobitna kombinacija kaže da ne zna tko je dobitnik. Nagađa se da bi dobitnik mogao biti i iz Hrvatske. Naime, u blizini su Vinkovci, Vukovar, Osijek. Moguće je da je netko došao u susjedstvo uplatiti listić u nadi da će mu se sreća nasmiješiti.

