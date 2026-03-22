Incident u autobusu: Putnica zbog sjedala napala vozača i udarila ga šakom u glavu

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje zaprimili su u petak, 20. ožujka oko 20:15 sati dojavu o narušavanju javnog reda i mira na autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu. Utvrđeno je da je 25-godišnjakinja, zbog nesuglasica oko sjedećih mjesta u autobusu, narušavala javni red i mir vikom i galamom na 58-godišnjeg vozača, a potom ga i fizički napala (zadala mu udarac po glavi).

Vozač nije zadobio vidljive ozljede te je odbio ponuđenu liječničku pomoć. - Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - priopćila je PU brodsko-posavska.