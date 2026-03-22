Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 96
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
UŽAS NA ISTOKU ZEMLJE

Incident u autobusu: Putnica zbog sjedala napala vozača i udarila ga šakom u glavu

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
Autor
Vedran Balen
22.03.2026.
u 15:38

Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje zaprimili su u petak, 20. ožujka oko 20:15 sati dojavu o narušavanju javnog reda i mira na autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu. Utvrđeno je da je 25-godišnjakinja, zbog nesuglasica oko sjedećih mjesta u autobusu, narušavala javni red i mir vikom i galamom na 58-godišnjeg vozača, a potom ga i fizički napala (zadala mu udarac po glavi).

Vozač nije zadobio vidljive ozljede te je odbio ponuđenu liječničku pomoć. - Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - priopćila je PU brodsko-posavska.

Ključne riječi
Slavonski Brod autobus svađa

Komentara 2

Pogledaj Sve
NE
NenadNikolicCroatia
17:14 22.03.2026.

Neki autobusni prijevoznici imaju posebna sjedala bez ikakvih oznaka u prednjem dijelu autobusa blizu vozača. Izgleda da se to dešava u autobusima kod kojih je moguće pogurnuti sjedala i odmaknuti ih iz originalnih pozicija.Tako se otvara izvjestan broj mjesta u svakoj vožnji koja se ne evidentiraju nigdje. Za ta mjesta osoblje autobusa prima putnike i za njih ne postoje rezervacije niti se izdaju karte na autobusnim kolodvorima. Taj dodatni prihod se ne evidentira. Usputno se stvaraju nesporazumi jer svi putnici nisu upoznati. I tako.

BL
Bloomberg
16:48 22.03.2026.

Vrpolje, ko nema karte, napolje.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!