Incident u autobusu: Putnica zbog sjedala napala vozača i udarila ga šakom u glavu

Policijski službenici Policijske postaje Slavonski Brod s Ispostavom Vrpolje zaprimili su u petak, 20. ožujka oko 20:15 sati dojavu o narušavanju javnog reda i mira na autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu. Utvrđeno je da je 25-godišnjakinja, zbog nesuglasica oko sjedećih mjesta u autobusu, narušavala javni red i mir vikom i galamom na 58-godišnjeg vozača, a potom ga i fizički napala (zadala mu udarac po glavi).
Vozač nije zadobio vidljive ozljede te je odbio ponuđenu liječničku pomoć. - Policijski službenici su 25-godišnjakinji uručili prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira - priopćila je PU brodsko-posavska.
FOTO Razbijeni zidovi, ostao samo armirani kostur i ogromne hrpe građevinskog otpada: Ovako danas izgleda simbol Zagreba
Danas je rođendan Vlatke Pokos: Evo kako se pjevačica i voditeljica mijenjala tijekom godina
Neki autobusni prijevoznici imaju posebna sjedala bez ikakvih oznaka u prednjem dijelu autobusa blizu vozača. Izgleda da se to dešava u autobusima kod kojih je moguće pogurnuti sjedala i odmaknuti ih iz originalnih pozicija.Tako se otvara izvjestan broj mjesta u svakoj vožnji koja se ne evidentiraju nigdje. Za ta mjesta osoblje autobusa prima putnike i za njih ne postoje rezervacije niti se izdaju karte na autobusnim kolodvorima. Taj dodatni prihod se ne evidentira. Usputno se stvaraju nesporazumi jer svi putnici nisu upoznati. I tako.