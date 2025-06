Tko je sin posljednjeg iranskog šaha? Stekao je golemu popularnost, a ima samo jednu želju

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha, pojačao je svoj poziv na promjenu režima, tvrdeći da je Islamska Republika na rubu kolapsa i da vrhovni vođa Hamnei gubi kontrolu. Pozvao je Irance da se uspostave i povrate svoju naciju, smatrajući to ključnom prilikom za političku tranziciju usred eskalacije napetosti i unutarnje nestabilnosti. Prognani sin posljednjeg iranskog šaha, svrgnutog u Islamskoj revoluciji 1979. godine, ponovio je svoj poziv na promjenu režima u Teheranu , dodajući da se Islamska Republika urušava i da je došlo vrijeme da iranski narod "povrati Iran". Pahlavi je u objavi na X-u rekao da se iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei "sakrio u podzemlje" i izgubio kontrolu nad zemljom, opisujući taj trenutak kao "nepovratan". "Kraj Islamske Republike kraj je njezina 46-godišnjeg rata protiv iranske nacije. Sada je vrijeme za ustanak", dodao je.

The Islamic Republic has come to its end and is collapsing. What has begun is irreversible. The future is bright, and together we will turn the page of history. Now is the time to stand up; the time to reclaim Iran. May I be with you soon. pic.twitter.com/qrbnDmf8SX