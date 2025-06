Izraelu zapeo plan razarajućeg napada na Iran: Potrebna mu je majka svih bombi koju samo Amerika ima

Jedan faktor koji bi mogao odrediti hoće li se izraelski smjeli napad na Iran pokazati kao smion uspjeh ili nepotpuna operacija jest sudbina iranskog postrojenja za obogaćivanje urana Fordow. Izraelu će trebati nepredviđena taktička domišljatost ili pomoć SAD-a kako bi uništio Fordow, koji je izgrađen u planini i duboko pod zemljom. Ali ako objekt ostane netaknut i dostupan, nuklearni program koji Izrael želi "eliminirati" mogao bi ostati u nekoj fazi i dalje u Iranu.

„Cijela operacija... zaista mora biti dovršena eliminacijom Fordowa“, rekao je u petak za Fox News izraelski veleposlanik u SAD-u Yechiel Leiter. No, Izraelu nedostaju ogromni razbijači bunkera potrebni za uništenje ovog objekta i strateški bombarderi koji bi ih nosili. SAD ima oboje na dometu leta Irana. Izraelski dužnosnik tvrdio je za Axios da se SAD još uvijek može pridružiti operaciji te da je predsjednik Trump čak predložio da će to učiniti ako bude potrebno u razgovoru s premijerom Benjaminom Netanyahuom u danima koji su prethodili lansiranju.

No dužnosnik Bijele kuće to je porekao, rekavši za Axios da je Trump rekao upravo suprotno. SAD trenutno nemaju namjeru izravno se uključiti, rekao je dužnosnik. Prodiranje u nuklearno postrojenje u Fordowu težak je izazov, ali Amerikanci imaju ključ za njegovo probijanje pomoću "majke svih bombi", ili prema tehničkom nazivu GBU-43 MOAB. Bomba od 10 tona, koja se smatra najtežom konvencionalnom vođenom bombom na svijetu i koju isključivo koriste Amerikanci ne prodaje se stranim vojskama, prema javno dostupnim informacijama. Američka vojska objavljuje vrlo malo fotografskog materijala o ovoj bombi, a neke fotografije objavljene su tijekom testiranja bombe 2003.

Nuklearni objekt u Fordowu iskopan je 80 do 90 metara duboko u planinskoj padini. Nalazi se u blizini grada Qoma, oko 160 kilometara južno od Teherana. Njegovo uništenje zahtijeva posebne alate sposobne prodrijeti duboko u zemlju. Izraelske obrambene snage imaju poteškoća s prodiranjem na tu dubinu pomoću bombi koje probijaju bunkere, a koje imaju izraelske zračne snage i lansiraju se iz borbenih zrakoplova. Te bombe nisu dovoljno snažne za tako duboko probijanje.

MOAB GBU 43 bila bi idealna za tu zadaću. Bomba GBU-43 stabilizirana je u zraku nizom fiksnih krila i rešetkastih peraja – što joj daje iznimnu stabilnost i aerodinamiku. Navodi se raznim sredstvima, prema diskreciji operatera, i zapravo klizi prema cilju nakon što je ispuštena s teškog bombardera. Postoje teški bombarderi sposobni za bacanje ove bombe. Obično je bomba prilagođena posebnoj platformi koja se nosi na zrakoplovu C-130, što je američka verzija Herculesa koju koristi Zračne snage.

Foto: Ministarstvo obrane SAD-a

Bomba se baca pomoću padobrana koji se otvara sa stražnjeg dijela aviona i izvlači je iz trbuha aviona. Moguće je, smatraju analitičari, i da američki teški bombarderi B-52, koji su trenutno stacionirani u Indijskom oceanu na otoku Diego Garcia, također mogu nositi ovu bombu, u modernoj i prilagođenoj verziji ( iako o tome nema javnih informacija). Bombu je razvio, testirao i njome upravljao Istraživački laboratorij američkog ratnog zrakoplovstva. Prva operativna upotreba bila je u Afganistanu 13. travnja 2017.

Domet klizanja do cilja – oko 5 kilometara. To znači da se veliki, spori bombarder mora približiti svom cilju, a da bi to učinio, sustavi protuzračne obrane u tom području moraju biti unaprijed uništeni, a ima naznaka da je Izrael proteklih dana intenzivno gađao protuzračnu obranu u toj regiji Irana.

Postoji i opasnost korištenja ove bombe u Fordowu. Prema otvorenim informacijama, takva bomba mogla bi uzrokovati prodor radioaktivnosti van postrojenja, a to je definitivno američki razlog da se to izbjegne i krene putem demontaže uz dogovor. Takav dogovor je moguć samo u pregovorima između Amerikanaca i Iranaca. Analitičari smatraju kako bi se to moglo dogoditi, ako Iranci shvate da nemaju druge šanse osim napustiti obogaćivanje urana.

Sam Izrael ima i neke druge mogućnosti uništenja Fordowa. Neki stručnjaci smatraju da bi Izrael mogao pokušati replicirati učinak masovnog uništavanja bunkera ponovljenim bombardiranjem iste lokacije s velikom količinom manjih bombi i projektila koje imaju na raspolaganju. Drugi, mnogo rizičniji pristup, bio bi slanje specijalnih snaga da upadnu u objekt. Izraelske specijalne snage provele su takav napad prošlog rujna, iako u manjem opsegu, kada su uništile podzemnu tvornicu projektila u Siriji postavljanjem i detoniranjem eksploziva. Cijela operacija trajala je dva sata.

Izrael je do sada ciljao iranska postrojenja za obogaćivanje urana, proizvodne linije centrifuga i nuklearne znanstvenike u nadi da će desetkovati iranski nuklearni program. Iran je dugo negirao bilo kakvu namjeru izrade bombe, ali je obogatio uran daleko iznad onoga što je potrebno za civilnu upotrebu.

Glavni ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi izjavio je u petak Vijeću sigurnosti UN-a da je iranski nadzemni pogon za obogaćivanje urana u Natanzu uništen izraelskim napadima. Iran ima i druga postrojenja za obogaćivanje uranija, ali to je veliki korak unazad za program. Podzemni dio postrojenja u Natanzu nije bio pogođen fizičkim napadom, ali gubitak struje u kompleksu kao posljedica napada mogao je oštetiti centrifuge, rekao je Grossi.

Izrael je u petak uništio i druga nuklearna postrojenja u Esfahanu. IDF do sada nije najavio napade na Fordow, a zasad nema naznaka da je pretrpio ikakvu značajniju štetu. Ipak iranski državni mediji rekli su i da je Fordow bio meta napada u petak. Iranski mediji izvijestili su o dvije eksplozije koje su se čule u području nuklearnog poligona i tvrdili da je iranska protuzračna obrana oborila izraelski dron u blizini. „Na nekim područjima postrojenja za obogaćivanje urana Fordow nanesena je ograničena šteta“, rekao je ipak glasnogovornik državne agencije za atomsku energiju Behrouz Kamalvandi. „Već smo iselili značajan dio opreme i materijala, nije bilo veće štete i nema zabrinutosti zbog kontaminacije.“