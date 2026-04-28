Od šlinge do svjetskih pista: Slavonka koja je osvojila Milano

U Milanu nije bila tek gošća – bila je domaćin vlastite modne priče. Dok su reflektori obasjavali pistu, a publika tražila sljedeće veliko ime, na scenu je izašla kolekcija duboko ukorijenjena u slavonskoj tradiciji. I upravo je ta kombinacija autentičnosti zavičaja i suvremenog dizajna Tajanine kreacije učinila prepoznatljivima na svjetskoj modnoj sceni.

Modna dizajnerica i etno kreatorica Tajana Balaž Jurišić danas stoji iza priče koja se proteže od Slavonskog Broda do Milana, Dubaija, Beča i Mumbaija. No njezin uspjeh nije došao preko noći. Rezultat je to tri desetljeća predanog rada, tiho građenog zanata i strasti prema tradiciji koju neumorno pretače u moderne modne forme.

Nedavno je za svoj rad primila i prestižno županijsko priznanje – Kovanicu od zlata. Kako sama kaže, to priznanje doživljava kao potvrdu dugogodišnjeg truda. – To je veliko priznanje za 30 godina rada koji ulažem tiho i polako. U zadnje dvije godine možda više nije tako tiho, ali iza svega stoji dug kontinuitet – ističe.

Posebnu vrijednost njezinim kolekcijama daje činjenica da svaki komad nosi priču – bilo da je riječ o motivima iz narodnih nošnji, ručnoj izradi ili reinterpretaciji tradicionalnih tehnika u suvremenom kontekstu. Upravo ta autentičnost prepoznata je i izvan granica Hrvatske, gdje publika sve više cijeni originalnost i kulturni identitet u modi.

Po struci krojačica, Tajana nikada nije skrivala da se ponosi svojim zanatom. Upravo su je vještine stečene tijekom godina rada dovele do modnih pista koje su mnogima nedostižan san. Prekretnica se dogodila odlaskom na Fashion Week u Novi Sad, gdje su joj se otvorila vrata međunarodne scene.

Uslijedili su Dubai, Mumbai, a potom i Milano – prijestolnica mode. Upravo ondje ostvarila je jedan od svojih najvećih profesionalnih trenutaka. – Oduvijek sam željela doći u Milano i pogledati reviju. Nisam to ostvarila, ali sam održala svoju – govori kroz osmijeh, svjesna simbolike tog trenutka.

Njezina kolekcija "Last Minute", izrađena od tradicionalne šlinge i inspirirana tekstilnim tehnikama preplitanja, izazvala je oduševljenje publike, i to toliko da je u Mumbaiju odabrana za naslovni plakat tamošnjeg Fashion Weeka. U Milanu je dodatno proširena – spoj muške i ženske kolekcije obuhvatio je čak 15 modela.

No ono što Tajanin rad izdvaja nije samo estetika. Na revijama redovito uključuje elemente zavičaja – od glazbe do obuće domaćih proizvođača. – Pokušavam prezentirati svoj kraj u punini gdje god dođem – kaže, naglašavajući kako joj je identitet ključan dio stvaralaštva. Unatoč međunarodnom uspjehu, Tajana ostaje čvrsto vezana uz svoju svakodnevicu – učionicu. Kao nastavnica u srednjoj školi koju je i sama završila, prenosi znanje i ljubav prema krojenju novim generacijama. Upravo u tom radu pronalazi posebnu vrijednost. – Kada učenice prvi put nešto izrade vlastitim rukama i s ponosom to odnesu kući, to je neprocjenjivo – ističe. Za nju moda nije samo estetika, nego proces stvaranja i osobnog razvoja.

Smatra da njezin uspjeh ima dodatnu težinu upravo zbog mladih koji je prate. Svaka nova revija, svaki iskorak na svjetskoj sceni njima je poticaj da vjeruju u vlastite mogućnosti. – To je poruka – ulagati u ono što voliš i ne odustajati – poručuje. Istodobno, njezin pogled na suvremenu ženu donosi i dozu kritičnosti. Iako pozdravlja napredak, upozorava na teret koji današnja očekivanja stavljaju pred žene. – Od žene se danas očekuje da bude uspješna na poslu i savršena kod kuće. To je prevelik teret – smatra.

Danas, kada se njezine kreacije predstavljaju diljem svijeta, Tajana i dalje ostaje – kako sama kaže – "dijete iz Slavonije". Bez obzira na međunarodna priznanja i uspjehe, njezin rad ostaje duboko ukorijenjen u tradiciji iz koje je potekla. Planovi za budućnost već su u tijeku – nove revije u europskim gradovima, nastavak suradnji i potencijalni iskorak na nova tržišta. No jedno ostaje isto: igla, konac i priča koju nosi sa sobom. Jer gdje god dođe, Tajana ne predstavlja samo modu – predstavlja svoj zavičaj.