'Tko je odlučio da se Nikoll vrati u biološku obitelj mora snositi odgovornost'

Premijer Andrej Plenković dao je izjave novinarima nakon aktualnog sata u Saboru.

– Bilo je ležerno do zadnja tri-četiri pitanja. Bilo je sve skupa korektno, idemo dalje na pripremu Vlade za sutra – kazao je Plenković.

Upitan je o ponovnom privođenju Dragana Kovačevića i zabrinjava li ga dokud su išli mutni poslovi.

– Naravno da me zabrinjava. Ali sve o tome slučaju treba hrvatskoj javnosti kazati USKOK i DORH. Oni su tu da rade svoj posao. To moraju tumačiti javnosti svaki put kad se nešto ovako bitno događa – kazao je.

Komentirao je i slučaj s cjepivom AstraZenece.

– Pozvao sam sve koje su uključeni u tu temu da vidimo informacije koje imamo na raspolaganju. Sazvana je i videokonferencija ministarstva zdravstva EU. Važno je da bude konsolidirana odluka kakvo god bilo stajalište EMA-e. Najvažnije je da nema različitih praksi – kazao je.

Plenković je odgovorio i na pitanje o borbenim avionima.

– Grčka kupuje također borbene avione, to je proces koji traje. Ne mogu to sigurno biti isti avioni. Francuska ima dovoljan broj zrakoplova. Što se tiče naše odluke, proces traje, konzultacije traju, donijet ćemo odluku pravodobno. Još ćemo neko vrijeme o tome odlučivati – rekao je Plenković.

Komentirao je i kritike da socijalna skrb mora imati posebno ministarstvo.

– Kada je Milanović bio 2013. premijer, tada se jedan sličan slučaj dogodio u Slavonskom Brodu. A tada su imali izdvojeno ministarstvo. Mislite da se slučaj ne bi dogodio? Kad nemate nikakvih argumenata, onda neki ljudi izlaze s krajnje banalnim i bezveznim tezama – rekao je i dodao:

– Naravno da Aladrović može to voditi, ima svoje službe, državne tajnike, centre za socijalnu skrb diljem Hrvatske...

– Povratak za malu Nikoll u biološku obitelj bila je loša odluka i za tu vrstu odluke netko tko ju je donio mora snositi odgovornost. Odgovornost trebamo tražiti u nekome tko se bavio tim slučajem. Ne može ministar to znati. Nikakve veze nema što on još ima u svom resoru. To je toliko banalna teza da je nevjerojatno. To je konkretan slučaj za koji treba potvrditi preciznu odgovornost. To nema veze s time koliki je resor.

Što se promijenilo od slučaja na Pagu?

– Promijenilo se dosta. Išli smo da se ojača sustav socijalne skrbi. Ja sam osobno išao posjetiti djecu u bolnicu u Zadar koja su proživjela tu traumu. Srećom su se oni oporavili i bolje su. Mi smo radili i na tome da se ojača cijeli sustav socijalne skrbi i da socijalne radnike koji su bili u podređenom položaju podržimo, podigli smo im plaće, digli smo standarde fizičko-tehničke sigurnosti. Bio je slučaj ubojstva socijalnog radnika na radnom mjestu u Đakovu. Sada centri imaju zaštitu. Povećali smo izdvajanja, naknade, očekuje se da cijeli sustav funkcionira bolje i ide na korist djece. Nažalost, ima disfunkcionalnih obitelji, groznih roditelja, oni će u pravnom postupku odgovarati za to. Ja sam zgrožen i ne mogu opisati koliko mi je žao da se ovako nešto dogodilo – kazao je Plenković.

Ponovno je potom upitan o cjepivu.

– AstraZeneca je Europskoj uniji obećala isporučiti 130 milijuna doza, a isporučila je 30. Hrvatska je trebala do 31. 3. dobiti 1,7 milijuna doza. Da smo imali te doze samo AstraZenecom bi se procijepilo 850 tisuća ljudi. Situacija je takva da je pristiglo 650 tisuća doza. Radimo na tome da moramo pokrenuti nove razgovore kako bi naručili dodatne količine drugog cjepiva s kojim će se ljudi htjeti cijepiti.

Rekao je i kako će promijeniti Zakon o udomiteljstvu.

– Uvijek ima nešto za poboljšanje – kazao je.