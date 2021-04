UŽIVO Plenković: Ako želite plašiti ljude da nema lijekova, to je vaša odgovornost; Grbin: Pet godina se gomilaju dugovi

Aktualnim prijepodnevom, u kojemu će 38 zastupnika postaviti pitanja članovima Vlade, Hrvatski sabor počeo je novu sjednicu koja će potrajati do sredine srpnja, ustavnog roka za redovno zasjedanje.

Karolina Vidović Krišto je još prije početka aktualnog prijepodneva zatražila minutu šutnje i molitve u povodu tridesete godišnjice srpske agresije. Predsjednik Sabora Gordan Jandorković ju je odbio.

Odmah potom zaiskrilo je između Jandrokovića i SDP-ova Peđe Grbina. Jandroković je u nekoliko sekudi dodijelio Grbinu tri opomene te mu zaprijetio da će ga isključiti sa sjednice.

Grbin je rekao da bi Sabor trebao raspraviti o prigovoru zastupnice Benčić iz platforme Možemo!, bez obzira smatra li Jandroković da je prigovor osnovan ili neosnovan, jer se u protivnom radi o povredi Poslovnika.

Jandroković mu je odgovorio da se ne slaže s njim, a Grbin mu je zatim prišao držeći u rukama Poslovnik i rekao da ga pročita. Predsjednik mu je tada izrekao treću opomenu, a Grbin je otišao do svoga mjesta i rekao:

- Ovo što vi radite, ovo je sramota.

Jandroković mu je odgovorio:

- Mislim da se potpuno neprimjereno ponašate. Imate tri opomene.

Lider Suverenista Hrvoje Zekanović upitao je premijera hipotetsko pitanje.

- Što biste napravili kad bi jedan načelnik, gradonačelnik iz vaše stranke bio odgovoran za nekoliko milijuna kuna gubitka iz proračuna zbog svog nerada - pitao je.

Premijer Andrej Plenković mu je odgovorio da na hipotetska pitanja inače ne odgovara, ali da će onaj tko gubi sredstva sigurno dobiti sankciju od birača na lokalnim izborima.

- Radi se o vašem gradonačelniku Šibenika, koji je direktno odgovoran za nerealizaciju valorizacije projekta uređenja tvrđave sv.Ivana, koji je potpisan 2016., a trebao biti završen 2019. Zbog kašnjenja radova ta tvrđava košta porezne obveznike 20 milijuna kuna više - rekao mu je Zekanović.

Zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin premijera je pitao hoće li revidirati ugovor koji je prije 18 godina Ivica Račan potpisao sa srpskom pravoslavnom crkvom, koja, kako je istaknuo, ne priznaje hrvatsku samostalnost i nema statut u Hrvatskoj.

- Moram priznati da nikad nisam čuo da netko dovodio u pitanje taj sporazum, ali ja ću sad iz radoznalosti pogledati što to u njemu piše. Nisam čuo argumente od vas, a ne vidim što je sporno u tom ugovoru - rekao je Plenković.

SDP-ova Martina Vlašić Iljkić nakon smrti dvoipol godišnje djevojčice upitala je ministra socijalne skrbi Josipa Aladrovića osjeća li se odgovornim za slom sustava socijalne skrbi i je li ga sram što nije donio Zakon o socijalnoj skrbi, kao niti jedan propis u pet godina.

- Mislim da smo svi svjesni problema sustava socijalne skrbi, činjenica je da imamo izvjesne poteškoće i izazove, ali smo odlučni riješiti ih. Zakon o socijalnoj skrbi će u vrlo kratkom vremenu ući u javno savjetovanje, radna skupina od stručnjaka radi na njemu i siguran sam da će učiniti pozitivne pomake za sustav. Nažalost, ovu tragediju nismo izbjegli. Što se tiče radnika, moramo odvojiti one koji rade odgovorno svoj posao i one koji ga ne rade. Oni koji neodgovorno obavljaju posao, nažalost, za njih mjesta u sustavu neće biti - poručio je Aladrović.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 07.04.2021., Zagreb - Aktualnim prijepodnevom pocela je 7. sjednica Hrvatskog sabora. Josip Aladrovic, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Photo: Robert Anic/PIXSELL

Zastupnik Miroslav Škoro skrenuo je ministrici Mariji Vučković pažnju na smjenu Spomenke Đurić koja je sad imenovana u poljoprivrednoj Agenciji.

- Smijenjena je kad je otkriveno da je kao državna tajnica potpisala preko 1.700 nezakonitih rješenja - rekao je Škoro dodajući da su podignute i tužbe koje je ministarstvo izgubilo na sudu.

- Jeste li znali za ove podatke? Ako jeste, zašto je za nagradu imenovana na funkciju - pitao je Škoro.

- Suprotno vašem navodu gđa Đurić je imenovana kao državna tajnica u Agenciji. Članovi Upravnog vijeća se biraju iz redova Ministarstva poljoprivrede. Što se tiče sudskih sporova, ne mogu ih komentirati - rekla je Vučković.

Peđa Grbin uputio je pitanje predsjedniku Vlade Plenkoviću vezano uz problem cijepljenja i duga prema veledrogerijama.

- Ne možete biti direktno odgovorni za problem cjepiva u EU jer je tu Europska komisija odradila loš posao, ali možete biti indirektno jer ste se hvalili radom njene predsjednice Ursule von der Leyen, ali ste direktno odgovorni za neuspješnu distribuciju cjepiva u Hrvatskoj. Doze se ne uspijevaju podijeliti na adekvatan način. Cijepe se ljudi od 30, 40 godina, a s druge strane rizične skupine ne mogu do cjepiva. Imamo i kroničan problem s lijekovima zbog nagomilanih dugova koje vaša Vlada ne rješava - rekao je Grbin i pitao što će se poduzeti da stanje popravi.

Foto: Robert Anic/PIXSELL 07.04.2021., Zagreb - Aktualnim prijepodnevom pocela je 7. sjednica Hrvatskog sabora. Pedja Grbin Photo: Robert Anic/PIXSELL

- Što se tiče cjepiva, Hrvatska je dosad naručila 8,85 milijuna doza cjepiva. Dosad je isporučeno 664.500 doza, do kraja travnja očekujemo još 500.000 doza. Ljetos je cjepivo AstraZenece po svim informacijama djelovalo da će biti prvo dovršeno i odobreno, na tom je tragu bila naša narudžba. Naručili smo još šest vrsta cjepiva. Problem organizacije imala je jedna kompanija na globalnoj razini. AstraZeneca je isporučila manje doza svugdje, zato smo naručili dodatne doze Pfizera. Do 1. srpnja želimo imati cijepljeno otprilike 55% odrasle populacije, to možemo postići. Kad je riječ o dugovima prema veledrogerijama, sad nema bolnica kojima nedostaje lijekova. Ako želite plašiti ljude da nema lijekova, to je vaša odgovornost, vi se nosite s time, ali to se ne događa. Prije Božića smo isplatili milijardu i 300.00 milijuna kuna, sad je dostavljeno 980.000 milijuna kuna, a razgovori se nastavljaju. Ući ćemo u strukturu troškova i vidjeti razloge duga - rekao je Andrej Plenković.

Grbin mu je poručio kako problem dugova nije bio problem svake Vlade.

- Za vrijeme SDP-ove drastično su smanjeni dugovi i nije se događao problem s isporukom lijekova. Pet godina se gomilaju dugovi, ne čini se ništa kako bi se sustav zdravstva reformirao. A ja od vas čujem samo isprike i obećanja, kojima više nitko ne može vjerovati, a ništa o rješenjima - rekao je Grbin.