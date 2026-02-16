Evo što je Dabro govorio o ustaškim pjesmama dok je bio član vlade

Video koji se nakon objave na stranicama Večernjeg lista proširio društvenim mrežama devno-politička je tema dana. Dabro je tijekom pokladnog jahanja u Komletincima snjmljen kako izvodi pjesmu “Kad je Stjepan Radić umirao”, uz dodatan stih “U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata”. Poručuje da je to pjesma za Milorada. Saborski zastupnik Domovinskog pokreta i osvjedočeni ljubitelj lakih nota i oružja - zbog potonjeg je i pod optužnicom jer je ilegalno posjedovao automatsku vojnu pušku i napravu nalik bombi te omogućio djeci da pucaju iz vatrenog oružja, čime im je ugrozio sigurnost i prava - već je svojim snimljenim performansama izazivao neugodnosti vladajućoj koaliciji.

Dok je bio potpredsjednik Plenkovićeve Vlade procurila je snimka kako iz puca iz pištolja, dok se uz zvuk cajki vozi s nekim u automobilu. Posljednji incident s otvorenim veličanjem Pavelića u fokus sada stavlja i Dabrinu izjavu nakon Thompsonovog koncerta u kolovozu 2024. godine, svega dva mjeseca nakon što su HDZ i DP dogovorili parlamentarnu većinu. Dabro je tada za RTL komentirao ustašluke po gradu i zagrijavanje uz koljačke pjesme poput “Jure i Bobana”, a dao je zanimljivu izjavu: ‘Onaj tko to pjeva, za to treba i odgovarati’, poručio je u ljeto 2024. godine, dodajući da bi takve postupke trebalo pravno i društveno sankcionirati.

Poslije "za dom spremni" i Ante Pavelić, "vođa svih Hrvata", našao se u pjesmi...#normalizacijafašizma

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro, nekadašnji ministar poljoprivrede u vladi, te član parlamentarne većine, snimljen je kako pjeva stihove u kojima se Ante… pic.twitter.com/8CHqAHnj0z — Emin Gradaščević (@GradascevicEmin) February 15, 2026





“Podržavam sve hrvatske pjesme koje veličaju domoljublje u Domovinskom ratu, koje veličaju spajanje od istoka do juga, koje izražavaju ljubav, jer, kao što i pjesma kaže, ‘samo je ljubav tajna dvaju svjetova’.”, rekao je potpredsjednik Vlade Dabro u kolovozu 2024. godine. “Na svom ću šoru pjevati što mi se pjeva”, kaže pak Dabro godnu i pol dana kasnije, sada kao bivši potpredsjednik Vlade ministar poljoprivrede, ali saborski zastupnik čija je 76. ruka vladajuće većine u Saboru, gdje je među zastupnicima zbog snimke došlo do žustrog prepucavanja.



Šef HSLS-a Dario Hrebak zaprijetio je izlaskom iz koalicije, Milorad Pupovac je poručio kako Dabrin nastup predstavlja veličanje zla i prijetnju ne samo njemu, nego Srbima i pripadnicima drugih manjinskih naroda. “Ovo, kao i druga slična pjevanja, predstavlja neprijateljski čin prema ustavnom poretku i samoj Republici Hrvatskoj.", kazao je Pupovac.