Tko je novi mladi ministar koji će ostati zapamćen zbog prisege: Kažu da je uvijek dobre volje, u Novskoj je izveo čudo

Za Marina Piletića, mladoga HDZ-ova gradonačelnika Novske u lokalnim se kuloarima uvijek nagađalo kako bi nekada mogao postati ministar, no nitko mu nije predviđao ministarsku poziciju baš sada i to još poziciju ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.



Smatralo se kako bi mu, u nekoj budućoj HDZ-ovoj Vladi, moglo pripasti ministarstvo prosvjete obzirom na zvanje profesora hrvatskoga jezika i književnosti i povijesti, dok ni on sam nikad nje takvu ambiciju odbacivao. No, rekonstrukcija Vlade i nastojanje da u Vladu dođe neki mladi stranački kadar baš s područja Sisačko-moslavačke županije dovelo je do toga da će Novljanin postati dio Vlade i prije nego se nadao.