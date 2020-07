Tko je izazvao pomor milijuna pčela u Međimurju? Stigli prvi neslužbeni nalazi

Iako će najvjerojatnije biti obeštećeni novcem iz Mjere 5.2. Fonda ruralnog razvoja, pčelari sedam međimurskih sela kojima je stradalo više od 1100 košnica razočarani su rezultatima analize koja je provedena kako bi se utvrdio točan uzrok pomora milijuna pčela.

Veterinarski je inspektor skupljao uzorke, angažirana je policija, državno odvjetništvo. A kako neslužbeno doznajemo nekoliko je međimurskih ratara moralo preorati svoje parcele jer su koristili insekticide za svoje poljoprivredne kulture u dozama većima i tri puta od dozvoljenih. Iz policije i državnog odvjetništva HRT doznaje da ne mogu pokrenuti kazneni postupak dok nemaju "crno na bijelo" - službeni uzrok trovanja. No, neslužbeni nalazi laboratorija iz Zagreba razočarali su pčelare.

- Dva uzorka su pozitivna na otrov koji je normalan kad se pčele tretiraju za varou, a svi su ostali uzorci negativni na pesticide do granica destabilnosti, kaže predstavnica pčelara Ana Pepelko. Iako su otrovi pronađeni u tragovima, to ipak nije službeni dokaz da su oni uzrok masovnog pomora koje Međimurje - ne pamti. Pčelari tvrde - prekasno se uzeo uzorak.



- Mi smo prvi u Hrvatskoj koji smo imali takav pomor i nije se znalo što tko treba raditi. Svi su rekli - to su mala bića, to nije bitno, ali kad je to sve izašlo van - bilo je prekasno, tvrdi Željko Trupković, Udruga pčelara Međimurske županije Agacija.

Među prvima je pčele analizirala profesorica s Veterinarskog fakulteta Ivana Tlak Gajger koja je zaključila - ovdje nije riječ o bolesti. Da se pojavila zarazna bolest ovih razmjera, kaže - ne bi stala na tom području. No profesorica nije toksikolog pa o prisutnosti mogućih otrova ne želi govoriti.



Procjenjuje se da je riječ o šteti koja prelazi tri milijuna kuna. Mnogi će pčelari morati krenuti iz početka - s novim košnicama, zajednicima. Strahuju da se neće oporaviti godinama. Ministarstvo je obećalo pomoć pčelarima. Ne radi se više o milijun kuna kao što se govorilo nego će biti riječ "o većoj svoti koja će biti aplicirana preko mjere 5", kazala je Ana Pepelko.