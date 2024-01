Tko je Ivan Turudić, Vladin kandidat za šefa DORH-a? Radio kao pomoćnik ministra, a veže se uz HDZ

Poslije iznošenja svoga programa pred Odborom za pravosuđe u Hrvatskom saboru, a onda i razgovora s premijerom i ministrima danas je predsjednik Vlade RH Andrej Plenković rekao kako će Vlada predložiti Ivana Turudića za budućeg glavnog tužitelja.

- Riječ je o istaknutom sucu s velikim iskustvom u pravosuđu. Jučer smo održali sastanak za utvrđivanje prijedloga kandidata. Cijeli proces traje već dva mjeseca, sukladno zakonskim odredbama. Vlada je obavila sve razgovore i na temelju programa i onoga što smo mogli čuti, Povjerenstvo je jednoglasno odlučilo da Vlada predloži gospodina Ivana Turudića za kandidata za budućega glavnog državnog odvjetnika. Odluku ćemo donijeti danas na zatvorenoj sjednici Vlade i uputiti prijedlog u Hrvatski sabor. Riječ je o istaknutom sucu s velikim iskustvom u pravosuđu. Nakon ovih razgovora, ponavljam, jednoglasno su svi članovi Povjerenstva procijenili da je njegov program bio najkvalitetniji, da je imao najuvjerljivije argumente u razgovoru – rekao je na današnjoj sjednici Vlade RH Plenković.

Kada je riječ o Ivanu Turudiću on je rođen 2. lipnja 1962. godine. Oženjen je i otac dvoje djece. Osnovnu školu Turudić je pohađao u Virovitici gdje je pohađao i Jezičnu Gimnaziju. Poslije srednje škole otišao je na odsluženje JNA u Ljubljanu. Po završetku vojnog roka 1982. godine Turudić upisuje Pravni fakultet u Zagrebu da bi 1989. godine položio pravosudni ispit. 2013. godine budući Glavni tužitelj na Pravnom fakultetu u Rijeci, na poslije diplomskom studiju, stekao je titulu sveučilišni specijalist u kaznenim istragama. Tema rada bila mu je “Oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom”. U Turudićevom životopisu stoji kako je 2019. godine upisao doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu. Navodi i kako govori engleski jezik.

Kada je riječ o njegovom radnom iskustvu Turudić je od 1987. do 1990. godine bio sudački vježbenik na Općinskom sudu u Virovitici. Od 1991. do 1998. godine bio je sudac i predsjednik Općinskog suda u Virovitici da bi 1998. godine bio imenovan za predsjednika Županijskog suda u Virovitici. U isto vrijeme, tijekom te dvije godine, Turudić je obnašao i dužnost pomoćnika ministra pravosuđa u Vladi RH. Kako stoji u životopisu Turudić 2000. godine postaje istražni sudac na Županijskom sudu u Zagrebu što radi dvije godine da bi od 2002. do 2009. godine radio kao sudac Kaznenog odjela prvog stupnja na Županijskom sudu u Zagrebu. Njegova karijera napredovala je i dalje pa je 2009. godine postao Predsjednik i sudac Odjela za USKOK Kaznenog odjela prvog stupnja na Županijskom sudu u Zagrebu.

POVEZANI ČLANCI:

S posljednjim danom 2011. godine, i tijekom idućih godinu dana, bio je sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Županijskog suda u Zagrebu ili v.d. predsjednik suda. S 1. siječnjem 2012. godine pa do 31. prosinca 2015. godine Turudić je na dužnosti predsjednika Županijskog suda u Zagrebu da bi od 1. siječnja 2016. godine pa tijekom idućih godinu dana radio kao sudac odjela za USKOK Kaznenog odjela prvog stupnja. S 1. siječnjem 2017. godine pa do 31. prosinca 2020. godine ponovno je predsjednik Županijskog suda u Zagrebu.

Njegova karijera napreduje i dalje pa tako 1. siječnja 2021. godine pa do 31. ožujka iste godine je sudac Visokog kaznenog suda RH koji obavlja poslove sudske uprave i predsjednik 1. sudskog vijeća da bi od 1. travnja 2021. godine pa do danas radio kao sudac Visokog kaznenog suda RH, predsjednik 2. Sudskog vijeća.

U isto vrijeme autor je i niza stručnih članaka te je bio i koautor jedne knjige. Isto tako bio je i sudac Suda časti pri HGK, član je ispitnog povjerenstva za polaganje pravosudnog ispita pri Ministarstvu pravosuđa, a naveden je i kao sudionik brojnih radionica, stručnih seminara, studijskih posjeta, radnih skupina…

U životopisu Ivana Turudića stoji i da je bio sudionik Domovinskog rata od 1990. do 1992. godine u sastavu ZNG i 127. brigade HV-a. Odlikovan je od strane predsjednika Franje Tuđmana i Redom hrvatskog pletera. Kaže kako je preko 500 dana proveo u borbenom sektoru. Tu treba napomenuti i kako cjelokupnu karijeru Ivana Turudića prati i činjenica da je povezan s HDZ-om te razne kontroverze u njegovom radu na koje već danima ukazuju prije svih predstavnici oporbe u Hrvatskoj.

>> VIDEO Plenković o štrajku sudaca: 'Povećali smo im plaće za 500 eura. Ne znam tko još dobiva takvu povišicu'