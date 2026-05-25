BRZO REAGIRALI

Ministarstvo rada: Hakerski napad na web stranice saniran, sustav ponovno u funkciji

Kristina Gaćarić/Hina
25.05.2026.
u 12:09

Istaknuli su da osobni podaci ili baze podataka samog Ministarstva, ustanova i centara u sustavima rada, mirovinskog, obiteljskog ili socijalnog sustava nisu niti u jednom trenutku bili izloženi potencijalnoj kibernetičkoj opasnosti

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike poručilo je u ponedjeljak da je hakerski napad na stranice ministarstva na kojima se pojavila poruka "Smrt ustašama, živela Velika Srbija" saniran, mrežni sustav vraćen je u punu funkciju, a baze podataka nisu bile ugrožene. Na portalu Ministarstva jučer je osvanula poruka "Smrt ustašama, živela Velika Srbija", nakon toga stranica više nije bila dostupna. Jutros se na podstranicama Ministarstva pojavljivao pri dnu animirani video djevojke praćen glazbom i poveznica na Telegram kanal INF Grupe koja je preuzela odgovornost za neovlašteni upad na stranice Ministarstva.

"Današnji vandalski napad bio je ograničen na web-stranicu Ministarstva. Uz brzu reakciju Ministarstva, Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS) i suradnika u vrlo kratkom roku napad je saniran, a mrežni sustav vraćen je u punu funkciju", stoji u odgovoru Ministarstva Hini. Istaknuli su da osobni podaci ili baze podataka samog Ministarstva, ustanova i centara u sustavima rada, mirovinskog, obiteljskog ili socijalnog sustava nisu niti u jednom trenutku bili izloženi potencijalnoj kibernetičkoj opasnosti.

kibernetička sigurnost hakerski napad Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

