U Hrvatskoj poskupjelo servisiranje klima-uređaja: U ovom gradu cijena je najviše skočila

Kako bi klima-uređaj radio učinkovito i bez problema rashlađivao prostor, preporučuje se redoviti servis barem jednom godišnje, idealno tijekom proljeća, prije dolaska ljetnih vrućina. Stručnjaci za montažu i održavanje klima savjetuju i da se novi uređaji ugrađuju prije početka sezone, jer tijekom ljeta serviseri najčešće imaju najviše posla zbog povećanog broja kvarova. S obzirom na to da je druga polovica svibnja pravo vrijeme za servis klima-uređaja, s N1 su provjerili koliko danas stoji ta usluga.

U odnosu na 2024. godinu, cijene su više za 25 posto. Prije dvije godine, cijena redovnog servisa kretala se od 27 do 40 eura godišnje, a prema platformi Trebam.hr, sada servis košta od 34 do 50 eura.

Redovni servis klima-uređaja s provjerom plina prije dvije godine najčešće je stajao između 40 i 55 eura, dok se danas cijene kreću od 50 do 70 eura. Poskupjela je i nadopuna plina pa je tako punjenje od 100 grama 2024. godine koštalo od 10 do 12 eura, a sada se cijena kreće između 13 i 15 eura. Naravno, cijene ovise o serviseru i vrsti uređaja, no uglavnom se zadržavaju unutar tih raspona. Pojedini serviseri dodatno naplaćuju održavanje klima-uređaja veće snage, odnosno onih iznad šest kilovata.

Na internetskim stranicama nekoliko zagrebačkih tvrtki za servisiranje klima-uređaja, na kojima su javno objavljeni cjenici, najniža pronađena cijena servisa iznosila je 35 eura, dok se kod većine tvrtki cijena kreće oko 50 eura s uključenim PDV-om.

U Splitu se cijene servisa uglavnom kreću između 40 i 60 eura, a dosežu i do 70 eura ako je u servis uključena i vanjska jedinica. Prema dostupnim cjenicima servisera u Rijeci i Osijeku, redovni servis klima-uređaja najčešće stoji od 50 do 60 eura.

Redovni godišnji servis obično uključuje čišćenje i dezinfekciju izmjenjivača te filtera unutarnje jedinice, provjeru eventualnog curenja plina i kontrolu rada električnih motora. Po potrebi se obavlja i detaljnije čišćenje uređaja od prašine, plijesni i bakterija, piše N1.

Servis klima-uređaja koji uključuje i kontrolu plina, uz standardno čišćenje i pregled uređaja, obuhvaća provjeru tlaka rashladnog plina, nadopunu plina po potrebi te kontrolu temperature zraka koji izlazi iz unutarnje jedinice. Ako servis uključuje i vanjsku jedinicu, tada se pregledavaju instalacije i stanje same jedinice, provodi se čišćenje i kemijsko pranje, posebno lamela kondenzatora zbog mogućih začepljenja, kao i provjera tlaka cijelog sustava.

Iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača (HUZP) više su puta upozorili da se klima-uređaji, uz hladnjake i kosilice, tijekom ljeta najčešće kvare jer tada rade pod najvećim opterećenjem. Ističu i kako u Hrvatskoj nedostaje ovlaštenih servisera i servisa pa se kvarovi često ne mogu otkloniti na vrijeme, a problem zna predstavljati i manjak zamjenskih dijelova.