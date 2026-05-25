Talijan zaustavljen na A1: U kombiju pronađeno gotovo 800 kila morskih ježinaca

Ličko-senjska policija kazneno je prijavila 44-godišnjeg Talijana u čijem je kombiju pronađeno gotovo 800 kilograma zaštićenih morskih ježinaca koje je prevozio s krivotvorenom dokumentacijom.

Policija je u ponedjeljak izvijestila da je na autocesti kod Perušića u petak zaustavljeno teretno vozilo talijanskih registracija kojim je upravljao 44-godišnji talijanski državljanin, a koji je u tovarnom sanduku, odnosno hladnjači prevozio nekoliko stotina kilograma morskih ježinaca.

Dovršenim kriminalističkim istraživanjem Policijske postaje Gospić utvrđeno je da postoji osnovana sumnja da je 44-godišnji talijanski državljanin počinio kaznena djela trgovanje divljim vrstama i krivotvorenje isprave, kažu u policiji.

Dodaju da je nakon zaustavljanja vozač policiji predočio tovarni list za koji je utvrđeno da je krivotvoren, kao i deklaracija na plastičnim posudama u kojima se nalazililo 793,9 kilograma hridinskih ježinaca.