Hrvatska kovnica novca na CROGOLD konferenciji o zlatu

U vremenu u kojem se o zlatu govori više nego ikad, CROGOLD konferencija ponovno je okupila stručnjake, ulagače i predstavnike industrije plemenitih metala na jednom mjestu.

Četvrto izdanje konferencije održano je 21. svibnja 2026. godine u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn, a u fokusu su bile teme koje danas posebno zaokupljaju tržište: rast cijene zlata, globalna neizvjesnost, investicijski trendovi i sve veći interes za plemenite metale kao oblik očuvanja vrijednosti.

Hrvatska kovnica novca i ove je godine sudjelovala na konferenciji kao jedan od partnera, uz Centar Zlata, Argor-Heraeus i Heimerle + Meule. Time je nastavljen kontinuitet sudjelovanja na događanju koje iz godine u godinu otvara važna pitanja o budućnosti tržišta zlata i ulozi plemenitih metala u suvremenom financijskom okruženju.

Foto: Robert Gašpert

U ime Hrvatske kovnice novca na panelu je sudjelovao Ivan Odrljin, voditelj inovacije i razvoja. Govorio je o ulozi Kovnice na tržištu plemenitih metala, ali i o tome što proizvodima daje dugoročnu vrijednost. Jer zlato nije samo investicija. U rukama kovnice ono postaje i priča, nasljeđe, simbol posebnih trenutaka i predmet koji se čuva generacijama.

Upravo zato Hrvatska kovnica novca kroz svoja investicijska, numizmatička i medaljerska izdanja spaja ono što tržište sve više traži: sigurnost, kvalitetu, preciznost izrade i emocionalnu vrijednost. Od investicijskih zlatnika do izdanja inspiriranih hrvatskom poviješću, kulturom i baštinom, svaki proizvod nosi ideju trajne vrijednosti.

Sudjelovanjem na CROGOLD 2026 konferenciji Hrvatska kovnica novca još je jednom potvrdila svoju aktivnu ulogu u razvoju tržišta plemenitih metala u Hrvatskoj, ali i važnost dijaloga između industrije, stručnjaka i javnosti.

Zlato je tema tržišta. No za Hrvatsku kovnicu novca ono je i materijal kroz koji nastaju proizvodi koji povezuju znanje, tehnologiju, umjetnost i povjerenje.